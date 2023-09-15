Ölen oğullarının adını yaşatmak için müzik sınıfı kurdular

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğrenim görürken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Haydar Eren Taş'ın ailesi, oğullarının anısını yaşatmak için Mardin'de bir okula müzik sınıfı yaptırdı.

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Artuklu ilçesinin Çalışlı köyündeki Çalışlı Aziz Sağlam Ortaokulu’nda oluşturulan müzik sınıfının açılışına, Haydar Eren Taş’ın annesi Sakine Taş, Artuklu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Davut Kösesoy, Çocuklar İçin Çal Derneği Başkanı İbrahim Yalçın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“ÇOK BAŞARILI BİR ÖĞRENCİYDİ”

Sakine Taş, oğlunun müziğe olan tutkusunu anlatarak, “Oğlum çok başarılı bir öğrenciydi. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarına birincilikle girmişti. İyi bir keman virtüözüydü. İleride bir orkestra şefi olmak istiyordu. Bugün burada karşılaştığım sürpriz karşısında söyleyecek söz bulamıyorum” dedi.

Taş, açılan müzik sınıfında yetişecek öğrencilerin ülkesine katkı sunacağına inandığını belirterek, “Oğlumun adının her zaman hatırlanmasından mutluluk duyacağım” ifadelerini kullandı.

Çocuklar İçin Çal Derneği Başkanı İbrahim Yalçın da Türkiye genelinde köy okullarında sanat çalışmaları yaptıklarını belirterek, “Bu kapsamda bu okulda da müzik sınıfı oluşturduk. Müzik öğretmenimizin talebine göre bağlama, gitar, davul, ritim aletleri, piyano gibi enstrümanlarla ortaokul düzeyindeki çocuklarımızı güzel sanatlar liselerine hazırlayıp onlara yeni bir yön, hayata dair yeni bir ivme kazandırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Açılışın ardından öğrenciler müzik sınıfındaki enstrümanlarla şarkılar söyledi. (AA)