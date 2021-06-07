Olgunlaşma enstitüsü hünerini ortaya koydu

Mardin'de Artuklu Halk Eğitim Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü tarafında yapılan atölye çalışmaları sergilendi. Etkinlikte ayrıca halk oyunları ekibi tarafından Mardin yöresine ait ‘Reyhani’ oyunu sergilendi. Etkinliğe Mardin Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, STK temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Metin Değer, etkinlikte 3 ilin kültürel değerlerini yansıttıklarını belirterek, “Mardin, Siirt ve Şırnak yöresine ait bütün kültürel değerler ile el sanatlarını araştıran, arşivleyen bir kurumuz. Bu hafta Milli Eğitim Bakanlığı’mızın düzenlemiş olduğu ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ kapsamında, Artuklu Halk Eğitim Merkezi zanaatkarlarımızla ortaklaşa etkinlik düzenledik. Mardin ve bölgemizin kadim sanatını tanıtma gayreti içindeyiz” dedi.

“UNESCO’YA BAŞVURDUK”

Değer, “Valimizin büyükşehir belediyesi kapsamında UNESCO şehirler ağı kapsamında, zanaatlar ve halk sanatları alanında başvurusu gerçekleştirildi. Bizde Mardin olarak bu şehirdeki kadim medeniyetin, kadim sanatlarını biraz sonra atölye çalışmalarıyla ve zanaatkarlarımızla sizleri buluşturmuş olacağız. Kurdele kesiminden sonra arbane dinletisi, halk eğitim çalışmaları ve olgunlaşma enstitüsünün çalışmalarına geçmiş olacağız” diye konuştu.

(İHA-DHA)

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