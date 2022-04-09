Olimpiyatlara Van’ın travertenlerinde hazırlanıyor

Türkiye 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede rekor kıran Nevin İnce, 2024 Paris Olimpiyatları'na Van'ın Başkale ilçesindeki travertenlerde hazırlanıyor.

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İstanbul’da 7 Şubat’ta düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası’nda 400 metrede 55,52 saniye koşarak rekor kıran Nevin İnce, 2024 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te yapılacak olimpiyatlara Van’ın Başkale ilçesindeki travertenlerde hazırlanıyor.

Dereiçi Mahallesi’nde Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki doğal oluşumlara benzerliğiyle dikkat çeken 2 bin 400 rakımdaki travertenlerde antrenman yapan milli atlet, amacının hem kondisyonunu artırmak hem de bölge tanıtımına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

İnce, ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirterek, “Türkiye Salon Şampiyonası’nda 400 metrede dünya şampiyonu olan Mizgin Ay’a ait rekoru kırdım. Daha önceki rekor 56.32’ydi. Bunu 86 salise indirdim. Şu anki hedefim, Avrupa’da madalya alarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için de Başkale’ye geldim. Bölgenin doğal güzelliklerine de dikkat çekmek istiyorum” ifadesini kullandı. (DHA)