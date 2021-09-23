‘Olmaz’ diyenlere aldırmadı, Eskişehir’de yetiştirdi

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Üzeyir Güven, kentte yetişmez denilen Antep fıstığını evinin bahçesinde üreterek bir ilke imza attı.

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Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde emeklilik yıllarını yaşayan Üzeyir Güven, bir ilke imza attı. Komşusunun Şanlıurfa’dan kavrulmamış taze Antep fıstığı getirmesinin ardından Güven, kabuklarından çatlamamış olanları toprağa dikti. Bir süre sonra topraktan filizlendiğini gören Güven, Antep fıstığını yetiştirmeye karar verdi.

İlk senelerde Antep fıstığı ağacından verim alamadığını ve aşılama sayesinde fıstıkların çıktığını anlatan Güven, “Daha önce burada beyaz zambak yetiştiriyordum. Beyaz zambakları ekerken Şanlıurfa’dan komşumuz emekli Mehmet Bbey gelirken bana bir tas kavrulmamış taze Antep fıstığı getirmiş. Ben de çatlak olanları yedim. Çatlamamış olanları toprağa diktim. Tesadüf olarak çıktı ve Antep fıstığı oldu. Aradan 5 sene geçti ve baktım Antep fıstığı fazla vermiyor. Şanlıurfa'dan bir öğretmen düğüne gelmişti buraya. Bana dedi ki ‘bunları aşı yapmadan olmaz’. Babasına telefon etti ve Şanlıurfa’dan çelik getirdi. Getirdiği çelikleri 3 sene önce aşı yaptık. Öğretmenin babası bana ‘3 sene sonra fıstık verir’ dedi. Ama benimkiler daha ilk senesinde çıkmaya başladı. Bu sene 3’üncü senesi. Antep fıstığı bir sene çok çıkıyormuş diğer sene daha az. Bu sene de az çıkan dönemdeymiş ama ona rağmen yine de Antep fıstığı var” dedi.

“ÇOĞALTACAĞIM”

Mahmudiye’nin iklim şartları Antep fıstığı yetiştirmeye elverişli olmamasına rağmen fıstık ağacının soğuktan veya sıcaktan etkilenmediğini belirten Üzeyir Güven, ağaçları çoğaltacağını söyledi. Güven, şöyle konuştu:

“Ne soğuktan etkilendi ne sıcaktan. Sadece bir sistemi var mesela ben bilmiyordum. Çiçekteyken sulanırsa içi tane tutmuyor. Tam olgunlaşma dönemine girdiği zaman sulanırsa o zaman tam tane tutuyor. Dikkat edilmesi gereken özellikler bunlar. Bende şu an 4 tane Antep fıstığı ağacı var. Bu ağaçları çoğaltacağım. ‘Olmaz’ dendi ama tesadüf olarak oldu ve bundan sonra da olacağına kanaat getirdik. İnsanlar ‘yok burada yetişmez’ diyor. Gelip görünce şaşırıyorlar.” (İHA)

