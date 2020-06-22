Ölmeden önce görülmesi gereken yerler arasında gösteriliyor

Yamaçlarının her yerinden buz gibi akan suları, gürül gürül çağlayan dereleri, şelaleleri ve 20'den fazla buzul gölüyle ışıkla suyun buluştuğu zirve olarak adlandırılan Artabel Gölleri Tabiat Parkı yaz mevsimiyle birlikte eşsiz bir görüntüye büründü.

Bünyesinde barındırdığı 20'nin üzerindeki buzul gölü, endemik bitki ve canlı çeşitliği, zengin flora, fauna ve eşsiz manzarası ile Gümüşhane'nin çatısı olarak nitelendirilen Artabel Gölleri Tabiat Parkında haziran ayının son günlerine gelinmesine rağmen kış mevsiminden kalan dev kar kütleleri hala birçok noktada hüküm sürüyor.

Gümüşhane'nin en yüksek noktası olan 3 bin 331 metre rakımlı Abdalmusa Zirvesi ve çok sayıda zirveyi bünyesinde barındıran Artabel Gölleri Tabiat Parkında bulunan buzul göllerinin büyük bir kısmı hala buzla kaplı halde bulunurken, alçak kesimlerden yüksek kesimlere doğru açan birçok çiçek hem görüntüsü hem de kokusuyla bölgeye gidenlere huzur veriyor. (İHA)