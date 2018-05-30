Ölmeden önceki son fotoğraf

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Frances, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun oğlu annesinin ölmeden önceki son halinin fotoğrafını paylaştı ve annesinin ölüm haberini bu fotoğrafla duyurmuş oldu. Eastland, Instagram’daki karenin altına “Annemin huzur bulduğu anda çekilen çok özel bir fotoğraf. Çok huzur dolu, yumuşak ve dingin. Bu kadını çok seviyorum” yazdı. Sydney’deki evinde yaşamını yitiren yıldız oyuncunun yanında, ailesi ve yakınları vardı. Frances, bir süredir mesane kanseri tedavisi görüyordu. 7 Haziran 1941 tarihinde İngiltere Liverpool’da doğan Frances, Home And Away’in yanı sıra çok sayıda dizide oynadı.