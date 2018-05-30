Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ölmeden önceki son fotoğraf
Ölmeden önceki son fotoğraf
Home And Away adlı televizyon dizisinde 29 yıl boyunca rol alan Cornelia Frances'in ölmeden önceki son fotoğrafını, oğlu Lawrence Eastland paylaştı.
Yaşam 30 Mayıs 2018 - 09:26

Frances, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun oğlu annesinin ölmeden önceki son halinin fotoğrafını paylaştı ve annesinin ölüm haberini bu fotoğrafla duyurmuş oldu. Eastland, Instagram’daki karenin altına “Annemin huzur bulduğu anda çekilen çok özel bir fotoğraf. Çok huzur dolu, yumuşak ve dingin. Bu kadını çok seviyorum” yazdı. Sydney’deki evinde yaşamını yitiren yıldız oyuncunun yanında, ailesi ve yakınları vardı. Frances, bir süredir mesane kanseri tedavisi görüyordu. 7 Haziran 1941 tarihinde İngiltere Liverpool’da doğan Frances, Home And Away’in yanı sıra çok sayıda dizide oynadı.

Son güncelleme: 09:29 - 30.05.2018
Etiketler