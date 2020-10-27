Ölmeden türbe gibi mezar yaptırdı

Rize'de emekli inşaat ustası İsmail Delibaş (86), 31 yıl önce kendisi için yaptırdığı mezarı zamanla türbe haline getirdi. Ölüm tarihini boş bıraktığı, "ruhuna Fatiha" yazılı mezar taşı da hazırlatan Delibaş, "Vefat ettiğimde kimse mezarımı kazmayla uğraşmayacak" dedi.

Ardeşen ilçesine bağlı Cami Mahallesi’nde oturan İsmail Delibaş, 31 yıl önce kendi mezarını yaptırmaya karar verdi. Kendi kazdığı mezarını türbeye çeviren Delibaş, mezar taşını da hazırladı.

BALKONUNDAN SEYREDİYOR

Ölüm tarihini boş bıraktığı mezar taşına, “ruhuna Fatiha” yazan Delibaş, türbe mezara 6 yıl önce vefat eden eşi Emine Delibaş’ı defnetti. Delibaş, evinin balkonundan türbe mezarı seyrediyor.

Vefat ettiğinde kimsenin mezarını kazmasıyla uğraşmasını istemediğini belirten İsmail Delibaş, şunları söyledi:

* Annem, babam, kardeşim ve eşimi kaybettim. Ben hâlâ yaşıyorum. Bu mezarı yaptırdığım zaman ‘Ölüme her zaman hazır olalım, ne zaman gelir, belli olmaz’ dedim.

* Herkes benim yaptığım gibi de yapamaz. Mezarı kazdığımda içerisine girip yattım. Ağır bir kış olur, ağaç keserler, işleri zorlaşmasın diye teneşir tahtalarını betondan yaptım.

* Mezarın üstünü kapatmamın sebebi açık mezarların üzerinde dikenler bitiyor. Bakımı da zor oluyor. Mezara da su gelsin diye yağmur sistemi yaptım. Yağmur yağdığında su mezara inebiliyor. (DHA)