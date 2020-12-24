Ölmek üzereyken bulunan ‘Şans’ sağlığına kavuştu

Manisa'da iki ay önce çöplükte ölmek üzereyken bulunan yavru sokak köpeği, veteriner hekim Ahsen Diba Yayin tarafından tedavi edilerek hayata tutundu. Yayin'in 'Şans' ismini verdiği köpeğe şimdi yuva aranıyor.

Uyuz hastalığıyla birlikte bronşit olan ve hastalıkları yüzünden tüyleri dökülerek, zayıflıktan güçsüz düşen yavru köpek, bir köşede ölmek üzereyken hayvanseverler tarafından bulundu.

Veterinere getirilerek, tedaviye alınan yavru köpek, tedavi sürecinin ardından hayata yeniden tutundu. İki ay öncesinde ölmek üzere olan yavru köpeğin, son hali görenleri şaşırttı.

Veteriner hekim Ahsen Diba Yayin, yavru köpeğe ‘Şans’ ismini verdiklerini söyledi.

‘Şans’ için yuva aradıklarını dile getiren Yayin, “19 Ekim’de ‘Şans’ bize geldiğinde hayati tehlikesi vardı. Ciddi bir sağlık savaşının ardından artık sağlığına kavuştu. İyi bir aile tarafından sahiplenilmesi ve sıcak bir yuvaya kavuşmasını bekliyoruz” diye konuştu. (DHA)