Ölü balinanın karnından 15 kilo plastik çıktı

Akdeniz’deki Rodos Adası sahiline 4 gün önce ölü olarak vuran 5,5 metre uzunluğundaki dev gagalı balinanın karnından 15 kilogram plastik çıktı. Yapılan otopside plastiklerin balinanın ölümüne neden olduğu belirtildi.

Yaşar ANTER

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Akdeniz'deki Rodos Adası'ndaki Kremasti Plajı'na 30 Nisan 2022 tarihinde kıyıya ölü olarak vuran 5,5 metre uzunluğunda yaklaşık 900 kilogram ağırlığındaki dev gagalı balinanın (Ziphius cavirostris) ölüm nedeni belirlendi.

Sahilde ölü olarak bulunduktan sonra Çevre ve Enerji Bakanlığı, Rodos Merkez Liman Başkanlığı ve Yunanistan Deniz Araştırmaları Merkezi’nin (ELKETHE) Rodos – Akvaryum Hidrobiyoloji İstasyonu müdürü George Hatiris ile biyolog Gerasimos Kondylatos ve Elias Santorinios aracılığı ile otopsi yapılması sağlandı.

BALİNANIN PLASTİK YUTMAKTAN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Selanik Aristoteles Üniversitesi Veteriner Okulu profesörü Anastasia Komninou’nun bilimsel rehberliğinde, biyolog Parasivos Thalasis’in yardımıyla veteriner Panagiotis Margier ve Katerina Kakazianou tarafından yapılan otopsi sonucunda balinanın yuttuğu ve midesinden çıkarılan 15 kilogram plastiğin ölümüne neden olduğu açıklandı.

PLASTİK ATIKLAR KÜRESEL BİR SORUN HALİNE GELDİ

Raporda balinanın yuttuğu plastikler nedeniyle düzgün beslenemediğini belirten Çevre ve Enerji Bakan Yardımcısı George Amyras şunları söyledi:

*Plastik atık, tehlikeli şekilde etkilenen deniz organizmaları için artık küresel bir sorundur.

*Sorun, dünyanın en yoğun bölgelerinden biri olarak kabul edilen Akdeniz’de çok daha fazla hissedilir hale geldi.

*Bu balina plastik atık yutması nedeni ile ölen ne yazık ki ilk canlı değil. Bu nedenle denizlere yönelik insanoğlunun yaşam tarzını değiştirmesi ve daha koruyucu nitelikte hareket etmesi gerekir.

*Sonuçta, biyolojik çeşitliliğin korunması yönündeki her olumlu adım iklim krizi karşısında büyük bir zaferdir.