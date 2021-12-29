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Ölü taklidi yapan Akdeniz foku şaşkına çevirdi

Bodrum'da denizde hareketsiz halde duran Akdeniz fokunun öldüğünü sanan balıkçı yanına yaklaştığında ölü taklidi yaptığını anlayınca şoke oldu.

Yayınlanma: 15:07 - 29 Aralık 2021 Güncellenme:
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Yalıkavak Mahallesi’ne bağlı  Küdür mevkiinde kıyıya yakın bir mesafede balık avlayan bir balıkçı deniz içerisinde hareket etmeden duran Akdeniz foku ile karşılaştı.

Balıkçı hareket etmemesinden şüphelenerek deniz dibi kamerasıyla Akdeniz fokunu çekmeye başladı. Bir müddet foku inceleyen ve kayıt altına alan balıkçı fokun hareket ettiğini görünce bir anda şoke oldu.

Dakikalarca hareketsiz bir şekilde duran fok bir anda bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Görüntüleri çeken balıkçı, “Balık tutarken uzaktan bizi izliyordu. İlk kez bu kadar yakınımızda gördük foku. Önce ölü zannettik yaklaşıp video çektik daha sonra hareket eden fok gözlerden kayboldu. Sağlık sorunu görünmüyordu, hiçbir yerinde yara yoktu. Ölü taklidi yaptı sonrada gözden kayboldu” dedi. (İHA)

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