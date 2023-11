Ölümden önce en çok yaşanan 5 pişmanlık

Ölüm öncesi insanlar hayatlarını gözlerinin önünden geçirerek yaşadıkları hayal kırıklıklarını ve pişmanlıkları hatırlıyor. Birçok hastayla son anlarını paylaşan Avustralyalı hemşire Bronnie Ware, kitabında insanların hayatlarının son döneminde en çok yaşadığı 5 pişmanlığı anlattı.

Uzun yıllar boyunca ölmek üzere olan hastaların bakımını üstlenen Avustralyalı hemşire Bronnie Ware, kaleme aldığı kitapta insanların hayatlarının son anlarında en fazla yaşadığı 5 pişmanlığı açıkladı.

‘The Top Five Regrets of the Dying’ (Ölen İnsanların Başlıca 5 Pişmanlığı) isimli kitabını yayınlayan Ware, birçok insanla hayatlarının son anlarını geçirdiğini ve onları dinlediğini anlattı.

İnsanların çoğunun ölmeden önce “Keşke başkaları için değil kendim için gerçek bir hayat geçirecek cesaretim olsaydı” dediğini kaydeden Ware, birçok kişinin de gerçek duygularını ifade edememekten, çok çalışmaktan ve mutluluğu aramamaktan pişmanlık duyduğunu aktardı.

Kitapta yer alan “ölümden önceki başlıca 5 pişmanlık” şöyle:

1. “Keşke başkaları için değil kendim için yaşasaydım.” Birçok kişi, son anlarında kendi hayallerinin peşinden gitmemiş olmanın, sürekli ailelerini ve sevdiklerini mutlu etmeye çalışmanın üzüntüsünü yaşıyor.

2. “Keşke bu kadar çok çalışmasaydım.” Ölümün eşiğine gelen insanlar genelde hayatlarının çalışmakla geçtiğini, kendilerini ve sevdiklerini ihmal ettiklerini düşünüyor

3. “Keşke duygularımı ifade edecek cesaretim olsaydı.” Hayatını duygularını ve isteklerini bastırarak geçiren insanlar, son anlarında bunun pişmanlığını yaşıyor. Birçok kişi, bu nedenle yaşadıkları hayal kırklıklarını, biten ilişkilerini hatırlıyor.

4. “Keşke arkadaşlarımla bağımı koparmasaydım.” İnsanlar zamanla biten arkadaşlıklarını hayatlarının son günlerinde hatırlıyor ve arkadaşlarına duydukları özlem artıyor.

5. “Keşke daha mutlu olabilseydim.” Günlük hayatın koşuşturmacasında mutluluğu genelde aramayan insanlar, ölmeden önce bunun pişmanlığını hissediyor. Sürekli olumsuz şeyler düşünmekten pişman olan insanlar, hayatlarını değiştirecek ve kendilerini mutlu edecek seçimler yapamadıkları için üzüntü yaşıyor.

