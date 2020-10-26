Ölüme terk edilen kedi ve köpeklere sahip çıktılar

Yaz aylarını Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bağlı Hisarçandır’da geçiren bazı tatilciler, tatil bitiminde ayrılırken evcil hayvanlarını bırakıp gidiyor. Kırsal alanda açlıktan ölmek üzere olan hayvanlara ulaşan Antalya Candost Derneği üyeleri terk edilmiş kedi ve köpeklere sahip çıktı.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi mevkisinde sokağa terk edildikten sonra açlıktan ve susuzluktan ölmek üzere olan hayvanların imdadına hayvanseverler yetişti.

“AÇLIKTAN ÖLMEK ÜZERELER”

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, Antalya'da yazlıkçıların bulunduğu bölgelerde sokağa terk edilen hayvanlarda her yıl yüzde 25 ve üzerinde artış görüldüğünü, bunun büyük çoğunluğunun tatilciler tarafından getirilip, sokağa bırakılanlar olduğunu söyledi.

Bunun insanlıkla bağdaşmayacağını belirten Yanık, “Antalya Hisarçandır’a atılan ve yazlıkçılar tarafından terk edilen canlarla ilgili, yolu kullananlardan sürekli ihbar alıyoruz. Açlıktan ölmek üzereler. Cumartesi günü bölgeye besleme yapmaya ve çözüm aramaya gittik. Mama yada ekmek vb. gibi yiyecekler konusunda desteklerinizi bekliyoruz. 10 gün evvel Sarısu mevkiye atılanlar, yeni kısırlaştırılmış ve enfeksiyon kapmış olan köpeklerin ki ile aynı. Muratpaşa Bakımevi ile aynı renkte olduğu için onların saldığı sanılan ama bakıldığında 9 basamaklı kayıt numaralarını taşıyan sahte küpeler. Bu konuyu ciddi anlamda ele alacağız ve bu hayvanları atanları birgün mutlaka bulacağız. O gün geldiğinde inkarlarının bir ehemmiyeti kalmayacak.” dedi.