Ölüme terk edilen köpek yavruları kurtarıldı

Eskişehir’in Alpu ilçesinde çuval içinde ölüme terk edilen 7 köpek yavrusu, polisin desteği ile kurtarıldı.

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112 Acil hattına Alpu ilçesinin Fatih mahallesinde 7 tane köpek yavrusunun çuval içerisinde ölüme terk edildiği ihbarının gelmesi üzerine İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti. Çevrede evi olan A.A. isimli vatandaş, sabah saatlerinde köpek yavrularını çuvalın içinde ikamete yakın bir yerde bulduğunu, bahçesinde hayvanlara süt ve mama verdiğini, iki yavrunun öldüğünü anlattı. Vatandaş, konu ile ilgili Hayvan Sevenler Derneğine ulaşarak bilgi vermesi sonucu durumun 112 Acil Çağrı hattına bildirdiklerini belirtti.

İlçe Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ile birlikte hareket eden ekipler, köpek yavrularını tedavisi ve barınma ihtiyacını karşılamak için Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlık Merkezi ile görüşülerek veteriner hekimlere teslimi sağlandı.