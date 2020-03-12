Ölümüne neden olan kazayı telefonuyla kaydetti

Kırşehir kent merkezinde meydana gelen kazada, Z.K,'nın kullandığı 40 AAP 754 plakalı otomobille seyir halindeyken öndeki aracı sağdan geçmek istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Z.K. otomobili kullanırken yanında bulunan 48 yaşındaki arkadaşı Mustafa Mert de cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın yapıyordu. Hayatına malolan kazayı canlı olarak yayınlayan Mert, kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti. Kazayla ilgil soruşturma başlatıldı.
Mustafa Mert tarafından canlı olarak yayınlanan kaza görüntülerinde 2 arkadaş müzik dinleyip sohbet ederek giderken, öndeki aracı sağdan geçmek istedikleri sırada sürücü Z.K, yana doğru bakıyor. Ve bundan sonra da çarpma sesi duyuluyor. Aracın içine düşen telefon yaşanan paniği kayıt ederken, çevredeki vatandaşlar ambulansı arıyor. Kayıt telefon aracın içinden alınana kadar devam ediyor.