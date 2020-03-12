Ölümüne neden olan kazayı telefonuyla kaydetti

Kırşehir’de bir kişi araç kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yanında bulunan arkadaşı da kaza anında cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayın yapıyordu. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken yanındaki arkadaşı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ve sonrasında yaşanan panik ise açık kalan telefon tarafından kayıt edildi.

Kırşehir kent merkezinde meydana gelen kazada, Z.K,'nın kullandığı 40 AAP 754 plakalı otomobille seyir halindeyken öndeki aracı sağdan geçmek istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

KAZAYI KAYDEDEN HAYATINI KAYBETTİ

Z.K. otomobili kullanırken yanında bulunan 48 yaşındaki arkadaşı Mustafa Mert de cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın yapıyordu. Hayatına malolan kazayı canlı olarak yayınlayan Mert, kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti. Kazayla ilgil soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI VE YAŞANAN PANİK

Mustafa Mert tarafından canlı olarak yayınlanan kaza görüntülerinde 2 arkadaş müzik dinleyip sohbet ederek giderken, öndeki aracı sağdan geçmek istedikleri sırada sürücü Z.K, yana doğru bakıyor. Ve bundan sonra da çarpma sesi duyuluyor. Aracın içine düşen telefon yaşanan paniği kayıt ederken, çevredeki vatandaşlar ambulansı arıyor. Kayıt telefon aracın içinden alınana kadar devam ediyor.