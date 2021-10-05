Ölümünün 10. yılında yürek burkan mesaj

Apple'ın eski tasarımcısı Jony Ive, yazdığı duygusal bir notla Steve Jobs'ı andı. Steve Jobs'ın markanın asıl ruhu olarak tanımladığı Jony Ive, Jobs'ın sadece iş arkadaşı olmadığını dostu, sırdaşı ve ilham aldığı kişi olduğunu yazdı.

Sozcu.com.tr

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Wall Street Journal, Jobs’ın ölümünden sonra bu konuda pek konuşmayan Ive’nin kaleme aldığı ve 10. yıl dönümünde Jobs’a ithafen yazdığı notu paylaştı. Ive, notta Jobs’ı her an düşündüğünü ifade ediyor.

On yıl önceki yazısında Jobs’u “en yakın ve en sadık arkadaşı” olarak tanımlayan Ive, bu defa şu satırları kaleme alıyor:

“Steve’in ölümünü zar zor düşündüm. 10 yıl önceki acımasız, yürek burkan güne dair anılarım dağınık ve rastgele… Tim (Cook) ile uzun süre bahçede sessizce oturduğumuzu hatırlıyorum. Ama Steve’i her gün düşünüyorum.

Şüphesiz hayatımda tanıdığım en meraklı insandı. Merakımız bizi birleştirdi. Neşeli ve verimli işbirliğimizin temelini oluşturdu. Bence aynı zamanda korkunç derecede yeni bir şey yapma korkumuzu da azalttı.”

Ive, Jobs’un eşi Laurene Powell Jobs ile hâlâ yakın temas halinde olduğunu da söyledi: “Sürekli olarak Steve hakkında konuşuyoruz.”

Jony Ive’nin, Laurene Jobs ile olan dostluğu, kendi tasarım firması LoveFrom’da birlikte çalışmaya kadar uzanıyor. Ive’ye göre, stüdyonun adı ve kuruluşu da kısmen Jobs’tan ilham alıyor:

“Yaklaşık 30 yıl sonra, faydalı bir katkıda bulunmanın yeni yollarını öğrenme ve keşfetme merakımla Apple’dan ayrıldım. Bir sonraki maceram olan LoveFrom’un adını belirleyen şey Steve’in güçlü motivasyonu oldu.”

Apple da kurucusu Jobs’ı unutmadı. Resmî web sitesinde Jobs’ı anlatan kısa bir video ile birlikte bir anma notu paylaştı.

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