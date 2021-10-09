Ömerli Barajı’nın çevresi çöplüğe döndü

İstanbul'un su ihtiyacının karşılandığı barajlardan biri olan Ömerli Baraj Gölü'nün etrafı piknikçilerin bıraktığı atıklarla çöplüğe döndü.

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Çekmeköy’e 3 kilometre mesafe uzaklıkta bulunan, İstanbul’un içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlardan biri olan Ömerli Baraj Gölü’nün etrafı, piknikçilerin bıraktığı atıklarla çöplüğe döndü. Barajın çevresindeki köylüler de durumdan şikayetçi.

“POŞETLERİ YİYEN HAYVANLARIMIZ ÖLÜYOR”

Ömerli Barajı’nın yakınında bulunan Kurtdoğmuş köyünde yaşayan ve hayvancılık yapan Sıtkı Altunkum çöplerini bırakıp giden piknikçilerden şikayetçi. Altınkum, “Hayvanlarımız poşetleri yediği zaman mide rahatsızlığı geçiriyor. Bu durumdan şikayetçiyiz. Poşetler hayvanların bağırsaklarında tıkanıklık yapıyor, tıkanıklık yaptığı zaman hayvan şişiyor ve ölüyor. Küflü ekmek bırakıyorlar, küflü ekmek hayvanı zehirliyor. Bizim ricamız gelsinler ama çöplerini bırakmasınlar” dedi.

22 yıldır Kurtdoğmuş köyünde yaşayan Mustafa Aktaş ise, “22 senedir burada yaşıyorum. Evimdeki çöpü bile uzak mesafede olan yere getirip çöp kutusuna atıyorum. Bu doğa bizim kıymetini bilmemiz lazım. Herkes kendi üzerine düşen görevi yapsa bir sorun olmayacak” diye konuştu. (İHA)