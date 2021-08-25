Önce hastası, sonra öğrencisi, en sonunda meslektaşı oldu

Bursalı Su Emin, gittiği doktorunun önce hastası, sonra öğrencisi, en sonunda meslektaşı oldu. 17 yaşında kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever'in hastası olarak yatan genç kız, tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'ne girmeyi başardı. Ve Dr. Su Emin olarak mezun oldu.

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Dr. Su Emin (27) 10 yıl önce henüz 17 yaşındayken kronik böbrek hastası olduğunu öğrendi. Ailesiyle Bursa’da yaşıyordu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever’in hastalarından biri oldu. Yaşıtları okula giderken o haftada üç gününü hastanede diyaliz ünitesinde geçirdi. En büyük hayali doktor olmaktı. 6-7 ay hastanede yatan Dr. Su Emin, üniversite sınavına hasta yatağında hazırlandı.

HASTANEDE DERS ÇALIŞTI

“Hemşirelerim bile bilir, sürekli ellerimde kitaplarla ders çalışıyordum. Hatta tıp fakültesini kazandığımı diyalizde öğrendim” diyen Dr. Su Emin, 2014’te Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Bir yandan tedavisine devam edip diğer yandan üniversiteyi aksatmadı. Ve yatay geçişle İstanbul Tıp Fakültesi’ne girmeyi başardı. Doktoru Şükrü Sever’in öğrencisi oldu. Onun gayretini gören Türk Böbrek Vakfı da Su Emin’e tam burs verdi.

DİYALİZ GÖRENLERE UMUT

Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever ise sevincini şöyle anlatıyor:

“Su ile çok ders de yaptık. Şimdi doktor oldu ve bundan sonra onunla meslektaşız. Gelecekte birlikte hasta başı viziti yaparak, bu sefer hasta tedavisi konusunda onunla fikir alışverişimiz olacak. Onun hikayesi de aslında şunu gösteriyor; diyalize giriyor olmak hayata küsme nedeni değil. Aksine, diyaliz hastaları da pek çok insanın hayatına olumlu yönde katkıda bulunabilir.” (DHA)