Önce paspas sonra hukuk ardından Meclis

Levent Gök, 13 yaşında paspas yaparak hayata atıldı, ardından avukat oldu ve milletvekili seçildi. İşte CHP’li Gök’ün bilinmeyenleri...

Başak KAYA

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Levent Gök, CHP Ankara Milletvekili… Asker bir babanın üç çocuğundan biri. 13 yaşında paspas yaparak hayata atıldı, ardından avukat oldu ve milletvekili seçildi. TBMM Başkanvekilliği döneminde bütçe görüşmelerini 8 saat 15 dakika süreyle aralıksız yöneterek rekor kırdı. 4 dönemdir vekil olan 62 yaşındaki Gök, çocukluğunu, hayatını ve siyaseti SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

‘GENİŞ YÜREĞİ VARDI'

HÜMANİST BABA: Babam Zeki Gök astsubay, annem Güngör Gök ise ev hanımıydı… Üç kardeşiz. Balıkesir'de doğdum, oturduğumuz evler hep kiraydı. Babam dünyada gördüğüm en hümanist insandı. Çok geniş bir yüreği vardı. Annem dar olanaklarla bizleri yetiştirdi. Babam her ay bütçe yapar, hep de açık verirdi. Bizi onuruyla yetiştirdiler. Babam Haymana'da yapılan bir parti kongresine gelmişti. ‘Seninle ilgili hiç kimse dürüstlüğüne leke sürecek bir şey söylemedi. Bizim için onurdur' dedi. Bizim için ön önemli şey dürüstlük oldu.

GETİR GÖTÜR İŞLERİ…

13 YAŞINDA PASPAS: Babam emekli olunca Ankara'ya yerleştik. 13 yaşındaydım ve Ankara Barosu eski başkanı dayım Erdal Merdol'nun hukuk bürosunda işe başladım. Her gün büroyu açar, yerleri paspas yapar, telefonlara bakardım. Adliyeye evrak götürürdüm. Dilekçe yazmayı, işleyişi öğrendim. Hukuk fakültesini tercih etmemde dayımın büyük etkisi oldu. Avukat olmayı 13 yaşından beri hayal etmiştim.

SİYASİ DAVALARA BAKTI

İLK TERCİH HUKUK: İlk tercihim hukuktu ve Ankara Hukuk Fakültesi'ni kazandım. 12 Eylül dönemiydi ve bir iki yıl olaylar nedeniyle okul kapalı kaldı. 1981 yılında mezun oldum. Okulda sol siyasetin içinde aktif bir şekilde yer aldık. Meslek hayatıma 1984'te Haymana ilçesinde büro açarak başladım. Bir yıl sonra SHP'nin ilçe başkanı oldum. Cinsel taciz gibi davaları almamaya özen gösterdim. Benim için siyasi kimlik davalarını takip etmek önemliydi. Pek çok davayı ücret almadan üstlendim.

AKŞAM SEÇİLDİM SABAH DÜŞTÜ

“CHP'de kurucu ilçe başkanlığı ve Ankara il başkanlığı da yaptım. 2002 ve 2007 seçimlerinde önce milletvekili seçilip sabaha karşı da vekilliği düşen tek isim benim. Her ikisinde de yeni oylar seçimi etkiledi. 2011'de milletvekili, daha sonra Grup Başkanvekili ve Meclis Başkanvekili oldum. Her iki görevi de kadınların siyasette önünü açmak için kendi isteğimle bıraktım.”

AŞK OTOBÜSTE BAŞLADI

“Avukatlık yaparken, öğretmen olan eşim Nezahat'in de ilk görev yeri Haymana idi. Ankara'ya gidip gelirken yolda tanıştık. Aşk otobüste başladı. Geçtiğimiz 7 Temmuz'da 33'üncü yıl oldu. Bir yıl nişanlı bir yıl da arkadaşlık derken 35 yıllık yol arkadaşıyız. Her şeyi kendi mütevazı olanaklarımızla ve taksitle alıp evlendik. Hep kiradaydık ve hayatımız taksit ödemekle geçti.

Irmak ve Nehir adında iki kızım var. Benden etkilenip onlar da avukat oldu. İki damadım, daha doğrusu oğlum da var. Okay Saday ve Arif Sayın. İki de torun sahibiyim.”