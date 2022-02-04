Önceden çöpe atıyorlardı! Şimdi kilosunu 100 liraya satıyorlar

Bilecik'te atık durumdaki cennet hurmalarını seralarda kurutan kadınlar, hurmanın kilosunu 100 liradan satıyor.

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Bilecik’te hasadı biten cennet hurmasında satıcıların beğenmediği hurmalar Baştacı Kadınlar Derneği’ne ait seralarda kurutuluyor. Yaş olarak 5 liradan satılan cennet hurması kurutulunca fiyatı 100 liraya kadar çıkıyor.

“ATIK HURMALARIMIZ ARTIK DEĞERLENİYOR”

Baştacı Kadınlar Derneği Başkanı Fatma Duman, Başköy, “Toplanılan hurmalar tüccarlar tarafından alınıyor. Fakat bereli hurmalarımızı daha öncelerden hep çöpe atıyorduk. Hayvanı olan hayvanına veriyor. Evlerin balkonlarında kurutabildiğimizi kurutuyoruz ya da pekmez olarak değerlendiriyoruz. Ama tonlarca hurmamız çöpe gidiyordu. Bu kurutma serası sayesinde bunun da önüne geçmiş olduk. Atık hurmalarımız da artık değerleniyor. Mutfaklarda yerini alıyor” dedi.

“KURU HURMA TERCİH EDİLİYOR

Duman, “Kalan hurmalar önce soyma işlemi yapılıyor, ardından saplara bağlanıyor. Sapı olmayan hurmalar da fileler yardımıyla askılara asılıyor. Bunun öncesinde kaynar kekikli suya batırıyoruz, böceklenme ve sineklenmeyi engellemek açısından. Sonrasından 1 ay kuruması bekleniyor. Bunun kuruması için rüzgâr ve güneş yardımı gerekli. Biz de bu yüzden hava sirkülasyonunu engellemesi açısında seramızda vantilatörler yardımıyla bu işi yapıyoruz. Kuru hurma yaş hurmaya göre daha fazla tercih ediliyor. Bunu nedeni de yaş hurmanın yenmesi için çok olgunlaşmış olması gerekiyor. Yenmesi biraz meşakkatli zor bir şey. Ama kuru hurma lezzet açısından da sağlık açısından da faydalı. Özellikle lif kaynağı olduğu için bağırsak sisteminde çok faydalı bir ürün” dedi. (İHA)