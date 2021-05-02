Onlar ‘mal’ değil ‘can’

Hayvan Hakları Yasası 1.5 yıldır Meclis'te bekliyor. Bu gecikme, başta sokak hayvanları olmak üzere can dostlarımızın yaşam koşullarında yapılacak iyileştirmeleri engelliyor.

Mevcut yasaya göre sahipsiz hayvanlara karşı işlenen şiddete “Kabahatler Kanunu” kapsamında idari para cezası yaptırımı uygulanıyor. Ancak zarar verilen hayvanın sahipli olması durumunda dava açılabiliyor. Mala zarar verme suçunu kapsayan yasa maddesi çerçevesinde sahipli hayvan “mal” olarak görülüyor ve 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası veriliyor.

Yeni tasarı ile tüm hayvanlara karşı işlenen şiddete karşı hapis cezası getiriliyor. Canlının canice öldürmesine 6 aydan 4 yıla kadar, eziyet edilmesi halinde ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Meclis Araştırma Komisyonu üyesi CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “İktidar partisi bu işi geciktiriyor. Mevcut yasada hayvanlara canlı değil, mal olarak bakılması, hayvanlara karşı yapılan eziyetlerin önünün alınamamasına yol açıyor. Yeni yasa teklifinde kısırlaştırma konusu var ve ek maliyet getirdiği için iktidar işi yavaştan alıyor” dedi.

Bu zarif elçinin mesajını alalım

Geçen hafta TBMM Genel Kurul salonuna bir güvercin girdi. Çatıdan içeri girip bir süre salonda uçan güvercin, daha sonra gözden kayboldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, güvercinin bir elçi olduğunu belirterek “Milletvekilleri dışında kimsenin giremediği bu salona bir güvercin girdi. Hayvanlar en nazik elçilerini, güvercini bize yolladılar. Bu zarif elçinin mesajını alalım ve 1.5 yıldır bekleyen yasayı çıkaralım” dedi.