Onlar süs taşı avcıları… Dağlarda gezerek tek tek arıyorlar

10 sene önce süs taşlarına ilgi duymaları sonucunda Türkiye’nin farklı yerlerine keşif yapmak için yola çıkan Samsun’un Ayvacık ilçesinde yaşayan Kocagülle ailesi, çıktıkları bu yolda birçok farklı çeşit süs taşı buldu. Bunu zamanla bir meslek haline getiren aile aldıkları ‘Elmas Derecelendirme Uzmanı’ belgeleri ile resmi olarak süs taşı işi yapmaya başladı.

Önce dağlık, taşlık arazilerde ellerinde çekiçler ile taşları kırarak süs taşı arayan aile uzun bir arayış sonunda buldukları taşları evlerinde kurdukları mini atölyede bir takım işlemden geçiriyor. Süs taşı ilk olarak kendi yaptıkları makine üzerinde kalın bir zımparadan geçiyor, akabinde yontulmak için yapıştırılıyor. Yontulan taşlar sonrasında kesilerek takıya dönüştürülüyor. Yorucu geçen süreç sonunda aile yaptıkları takıları satarak geçimlerini sağlıyor.

“HER GÜN YENİ TAŞLAR BULUYORUZ”

Kardeşlerden Sedat Kocagülle “Bu taşları buluyoruz, sonrasında kesiyoruz, işliyoruz ve bunları ekonomiye kazandırıyoruz. Aynı zamanda gençleri de yetiştiriyoruz. Burası bir fındık memleketi ama burada alternatif bir iş oldu. Her gün yeni yeni taşlar buluyoruz. Bizler büyük emekler vererek bu sektörün canlanmasında çok büyük rol oynadık. Ayvacık’ta çok güzel taşlar olduğunu fark ettik. Amacımız daha çok insana bu işi öğreterek insanların geçimine katkıda bulunmak. Bizler kızım, kız kardeşim ve diğer erkek kardeşlerim aynı zamanda elmas derecelendirme uzmanıyız” dedi.





“BU BENİM İŞİM OLDU”

Genç yaşında profesyonel kesim ustası olduğu söyleyen Sedat Kocagülle’nin kızı Semanur Kocagülle ise, “2 senedir profesyonel faset kesim yapıyorum. Aynı zamanda üniversite okuyorum ama artık bu benim işim oldu. Elmas hariç neredeyse bütün değerli taşları kestim. Aynı zamanda elmas derecelendirme uzmanıyım. Babam getiriyor, biz de kesiyoruz. Kestiğimiz taşları takıya dönüştürüyoruz” diye konuştu.





Ayvacık’ta florit taşı bulduklarını söyleyen Sedat Kocagülle’nin kardeşi Şükrü Kocagülle de, “Florit türü olan bir yere denk geldik.. Birkaç parça bulduk, içinde mor damarları olan florit. Kesilince güzel parçalar çıktı. Onları kesip içinden ne çıkacağını göreceğiz. Bu şekilde Türkiye’nin dört bir tarafını gezip süs taşları, kesilebilecek, fasit kesime gelebilecek, pırlanta olabilecek taşları araştırmaya devam ediyoruz. Yeri geldiği zaman uçurumlarda, yeri geldiği zaman kayalıklarda, derelerde hepsini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)