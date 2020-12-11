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Onlarca yavru köpek ölüme terk edildi!
Onlarca yavru köpek ölüme terk edildi!
İstanbul Pendik'te dün ormana bırakılmış onlarca köpek yavrusu donmak üzereyken bir hayvansever tarafından bulundu.
Yaşam 11 Aralık 2020 - 13:05

Kurtköy’de ormanlık alana bırakılan onlarca köpek yavrusu ile annelerinin açlıktan ve soğuktan ölmek üzere olduğu bilgisini alan hayvansever Işkın Moğol Alçı, ormana gelerek yavruları ve annelerini evine aldı.

(FOTO: DHA)

Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ölüme terk edilen köpekler için yardım istedi ve bazı yavruların donarak hayatını kaybettiğini söyledi.

(FOTO: DHA)

Açlıktan kemikleri sayılan anne ve yavruların karnını doyuran hayvansever, köpeklerin tedavilerine başlanmasını sağladı. (DHA)

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Son güncelleme: 13:18 - 11.12.2020
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