Onları gören boğulma numarası yapıyor

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilindeki 34 kulede görev yapan cankurtaranlar, sezonun açılmasıyla zorlu mesailerine başladı. Toplamda 45 personelden oluşan ekipteki kadın cankurtaranları en çok zorlayan şey ise boğulma numarası yapan tatilciler. Kendileri ile tanışmak isteyenlerin boğulma numarası yaptığını söyleyen kadın cankurtaranlar, vakaya ulaştıklarında ise kişinin gülüp el salladığını belirtiyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili'nde görev yapan cankurtaran ekipleri hazırlıklarını ve eğitimlerini tamamlayarak göreve başladı. Sahil Antalya Yaşam ve Alışveriş Merkezi’nde varyant bölgesinden Boğaçayı bölgesine kadar olan 6,5 kilometrelik alanda görev yapan cankurtaran ekipleri, her 200 metrede bir kurulan 34 kulede hizmet veriyor. İkisi kadın 45 cankurtaran, vatandaşların kıyıda ve denizde can güvenliğini sağlamak için gözlerini bir an olsun denizden ayırmıyor.

3 DAKİKA İÇERİSİNDE SUDAN ÇIKARMAK İÇİN ÇABALIYORLAR

Sabah 09.00’da mesaiye başlayıp akşam 19.00’a kadar çalışan cankurtaran ekipleri, kulelerde gözetlemenin yanı sıra alan kontrolü ve denize çekilen sınır aşımında uyarılarda bulunuyor. Herhangi bir olumsuzluğa karşın hazırda bulunan ekipler, muhtemel bir boğulma vakasıyla karşılaştıklarında 3 dakika içerisinde kişiyi sudan çıkarmak için ter döküyor.

“GEÇERKEN ‘DUR BEN BİR BOĞULAYIM’ DİYENLER OLUYOR”

Özellikle kadın cankurtaranların en büyük sıkıntısı ise boğulma numarası yapan yerli ve yabancı tatilciler…

Sahilde görev yapan Damla Özge Şen (23), “Çok fazla yalandan boğulma vakaları oluyor. Mesela kulede oturuyorum. Yanımdan geçerken, ‘dur ben bir boğulayım’ diyen oluyor. İplere kadar gidip boğulma numarası yapıyor. İlk başlarda algılayamıyorduk. Kurtarmak için sürekli gidiyordum. 5 yılın ardından kimin yalandan kimin gerçekten boğulduğunu anlamaya başladık. Gerçekten boğulan bir insan bağıramıyor, sesi çıkmıyor” dedi.

“YÜZME BİLENLERDE DAHA ÇOK VAKA OLUYOR”

Tatilcilere bazı uyarılarda da bulunan Şen, “Yüzme bilmiyorsanız çok fazla açılmayın. Yüzme bilenlerde daha çok vaka oluyor. Çünkü, kramp giriyor ve elleriyle su içinde müdahale etmeye çalışıyorlar. Bilinçli olanlar ise sadece ellerini kullanıp kıyıya kadar geliyor ve müdahalesini burada yapıyor. Çok iyi yüzücüyüm deyip açılıyorlar, kramp girince ise gelemiyorlar. Yüzmeyi bilmeyen insan zaten açılmıyor. Onlar sadece dalgalı havalarda ayakları yere değemeyince problem yaşıyor” diye konuştu.

“BOĞULMA NUMARASI YAPTI, YANINA GİDİNCE GÜLEREK EL SALLADI”

3 yıl önce mesleğe başladığını belirten Azra Yılmaz (27) ise başına gelen ilginç olayları şu sözlerle anlattı:

“Genelde yalandan boğulma oluyor. Turist boğulma numarası yaptı. Yanına kadar gittim, gülüp el salladı. Yapacak bir şeyim yok, mecbur gitmek zorundayım. Bu tür vakalara giderken etrafa bakamadığım için başkasının hayatını da riske atmış oluyoruz. Bütün gün oturuyoruz evet ama insanları teker teker gözetliyoruz. Kulvar dışına çıkanları sürekli uyarıyoruz. Kuleden aşağıya inip alan kontrolü yapıyoruz. Sıcağın altında çalışıyoruz.” (İHA)