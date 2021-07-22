Onların otelleri de doldu

Kurban Bayramı tatiline çıkan evcil hayvan sahiplerinin bazıları can dostlarını yanlarında götürürken, bazıları ise kedi ve köpek otellerine bırakıyor. Bu otellerde eğitimden oyunlara kadar tüm hizmetler veriliyor. Hayvanlarını özleyenler otellerin kamera sisteminden onları canlı olarak izleyebiliyor.

Edirne’de Hacısaraf Mahallesi’nde kedi ve köpek oteli işletmecisi Edip Basri Tunçel, Kurban Bayramı tatilinde doluluk oranın yüzde 50’ye ulaştığını söyledi.

“ONLAR DA TATİLDE OLUYOR”

Tunçel, “Edirne’de köpek oteli olarak iki yıldan bu yana hizmet veriyoruz. Müşterilerimiz tatile giderken köpeklerini bize emanet ediyor. Köpek sahipleri tatillerini yaparken biz de burada köpeklerine tam bir tatil imkanı sağlıyoruz. Büyük alanımızda oyunlar oynuyoruz, eğitimler veriyoruz. Tabii sıcak havada yerlerinde oluyorlar. Akşam üstü tekrar çim alanına salıyoruz ve burada oynamaya devam ediyorlar” dedi.

Bayram dolayısıyla otele rağbet olduğunu belirten Tunçel, “Otelimiz şu anda 40 köpeğimize hizmet veriyor ve doluluk oranımız da yüzde 50. Otelimizde kamera sistemi olduğu için köpek sahipleri canlı olarak da köpeklerini görebiliyor. Köpeklerine çok iyi bakıyoruz, gözleri arkada kalmıyor” diye konuştu.

AŞILARI OLAN KÖPEKLER ALINIYOR

Köpekleri otele aşılarını yaptırdıktan sonra aldıklarını söyleyen Edip Basri Tunçel, “Otelimize köpekleri alırken iç, dış parazit aşılarını yaptırmış olmalarını istiyoruz. Aşıları olmayan köpekleri otelimize almıyoruz. ‘Köpeğim burada beni özler mi, ağlar mı?’ diye sorular çok soruluyor. Ama köpekler burada 1 saat geçirmelerin ardından alışıyor ve unutuyorlar. Sahiplerinin gönülleri rahat olsun” ifadelerini kullandı. (DHA)