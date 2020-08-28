Önlemsiz parti şaşkına çevirdi

Sosyal mesafenin olmadığı, katılımcıların maske takmadığı partiye katılanlar o anları cep telefonlarının kameraları ile kaydetti. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

ÖNLEMSİZ EĞLENCE!



İstanbul Boğazı’nda bulunan bir mekanda dün gece saatlerinde parti düzenlendi. Partiye katılanların müzik eşliğinde eğlenirken sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüntülere yansıdı. Corona virüsü salgınına rağmen düzenlenen partiye katılanlar o anları telefonlarının kameraları ile kaydetti. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı. (DHA)

