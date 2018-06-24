Online oyunlara dikkat!

Çocuklar, eğitim dönemi boyunca uzak kaldıkları online oyunlara çok vakit ayırmaya başladı. Ebeveynlerin ise onları siber risklere karşı koruması gerek...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Ebeveynler oyun için ne kadar zaman tanıyor?

Çocukların yaz döneminde günde iki saatten fazla zaman ayırdıkları online oyunlar, uygunsuz içeriklerle karşılaşma ya da kişisel bilgileri paylaşma risklerini beraberinde getiriyor. Bu tür olumsuz durumlara rağmen ebeveynlerin yüzde 92'si çocuklarına her gün en az 1 saatlik oyun süresi tanırken, yüzde 8'i 5 saatten fazlasına izin verdiklerini ifade ediyor.

3 adımda koruma

Tüketici Güvenliği Uzmanı Gary Davis, online oyunların günümüzde pek çok çocuk için günlük rutin haline geldiğine dikkat çekiyor. Çocukları istenmeyen durumlardan korumak için alınması gereken önerileri şu şekilde özetliyor:

1) Riskli linklere tıklanmasını önleyin

Çocuklarınız internet ortamında oyunlar hakkında çeşitli püf noktalarını ararken siber risklere maruz kalabilirler. Bu konularda çocuklarınızı uyarın.

2) Kapsamlı koruma çözümleri

Güvenlik yazılımınızın en yeni sürümüne sahip olduğunuzdan ve bu çözümün kapsamlı bir güvenlik paketi içerdiğinden emin olun.

3) Oyun sürelerini kontrol edin

Çocuklarınızın cihazları ne kadar süreyle kullandıklarını takip edin. Ebeveynlerin denetimine olanak tanıyan yazılımlar risk potansiyeli yüksek sitelerin etkilerini de ortadan kaldırır.