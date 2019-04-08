Orçun Kaptan’a sürpriz doğum günü

Yakın dostları Erkan Çelik, oyuncu Tuncay Çağıl menajeri Ebru Küçükakar basın danışmanı Suat Ünal ile Tunalı’nın ‘Çok Doluyum’ adlı tek kişilik oyununu izleyen Orçun Kaptan, oyunun ortasında sahneye davet edilince şaşırdı, getirilen doğum günü pastası ise duygulandırdı.

Kaptan, ‘Yoğun tempodan bu gün doğum günüm olduğunu ben unuttum, Cenk unutmamış. Bir sanatçı için dostları ile birlikte ve seyircinin önünde yeni yaşına girmek her şeye bedel. Bu sürpriz yaşadığım en güzel anlardan biri oldu’ dedi.