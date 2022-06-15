Ordu’da 20 yeni şelale keşfedildi

Ordu'da iki bin derenin üzerindeki 300 şelaleye yenileri eklendi. Şelaleler Şehri Ordu Medya, Tanıtım, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, "Bundan sonraki süreçlerde Ordu'nun şelale sayısının artacağı kanaatindeyim" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şelaleler Şehri Ordu Medya, Tanıtım, Kültür ve Turizm Derneği, kentte keşfedilmemiş ve envantere alınmayan şelalelerin tespitine yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

İki bin derenin üzerinde bugüne kadar tespit edilen ve vatandaşların ziyaretine açılan 300 şelalelenin yanı sıra, üniversite öğrencileri tarafından yürütülen çalışmalarda 20 tane daha keşfedilerek, envantere alındı.

Derneğin Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, “300 tane bilinen, konuşulan şelaleler mevcut. Ancak bir de yöre insanının bildiği fakat Orduluların, Ordu sevdalılarının bile bilmediği şelaleler var. Biz bunları kayıt altına almış oluyoruz. Bilinmeyen, tanınmayan, keşfedilmemişi keşfediyoruz. Turizm açısından bu şelalelerin hikayesi çok önemli. Buradaki şelaledeki evliya hikayelerinden tutun da şifa bulmaya gelenlerin hikayelerini yöre halkından dinliyoruz. Çok farklı şeyler öğreniyoruz” dedi.

Yılmaz, 20’nin üzerinde yeni şelale tespiti yaptıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı: “Dernek olarak 20’nin üzerinde yeni şelaleyi tespit ettiğimizi söylebiliriz. Yaptığımız çalışmaları gören yöre insanları arıyor ve ‘hocam benim bahçemde böyle bir şelale var’ diyor. Gidip bakıyoruz. Bundan sonraki süreçlerde Ordu’nun şelale sayısının artacağı kanaatindeyim.”

Kente keşfedilen şelaleleri gezmek için giden üniversite öğrencisi Berna Özyurt, “Şelaleler şehri diye bir proje yürütüldüğünü duyuyordum, fotoğraflarını görüyordum ve gitmek istiyordum. Şu an çok mutluyum. Gerçekten söylendiği kadar bir şelale potasiyeli varmış Ordu’nun” diye konuştu. (DHA)