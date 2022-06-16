Ordu’da ‘anne’ diye meleyen kuzu herkesi şaşırttı

Ordu'da bir kuzunun 'anne' diye melemesi görenleri şaşırtırken, 'Boncuk' isimli kuzu ile sahibinin dostluğu tebessüm ettiriyor.

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Ordu’nun Çamaş ilçesinde yaşayan Hüsne Gül eşinden kuzu istedi. Gül, bir buçuk aylıkken aldıkları, evinde baktığı ve ‘Boncuk’ ismini taktığı kuzu arkadaş oldu.

Geçen günlerde bir komşusuna misafirliğe giden Gül, dışarıda bekleyen ‘Boncuk’un ‘anne’ diye meleme sesini duyunca şaşkına döndü.

Hüsne Gül kuzusunun her ‘anne’ diye melemesi üzerine giderek, ihtiyacını karşılıyor.

“ÇOK MUTLU OLDUM”

Hüsne Gül, “Çocuklarım okula gidince yalnız kaldım ve eşimden bakmak için kuzu istedim. Bir buçuk aylıkken aldım ve bakmaya devam ediyorum. Canımın sıkkınlığını kuzum ‘Boncuk’ ile geçirmeye başladım. Bir köye komşumuza gitmiştim. Kuzumu dışarı bıraktık sonrasında peşimden ‘anne’ diye bağırmaya başladı. Çok şaşırdım ve çok mutlu oldum” dedi.

“BEBEĞİM GİBİ BAKIYORUM”

“Ona kıyamıyorum ve bebeğim gibi bakıyorum” diyen Gül, “Genelde insanlar kedi ve köpek sahiplenir. Ben ise kuzu sahiplenmek istedim. Nereye gidersem kuzum ‘Boncuk’ da benimle geliyor. İsmiyle çağırdığımda hemen yanıma geliyor. Ömrümün ve ömrünün yettiği kadar boncuğa bakmak istiyorum. Kimseye vermem ve kendim bakacağım. Beslenmesine çok dikkat ediyorum. Mahallede yaşayan herkes kuzumu çok seviyor. Günümün büyük bir bölümünü onunla geçiriyorum” diye konuştu.(İHA)

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