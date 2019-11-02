Ordu’da, barınaktaki tepki çeken görüntülere soruşturma

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ünye'de bulunan yapımı devam eden hayvan barınağını yağmur nedeniyle su bastı. Barınağın üstünün açık olması ve hayvanların sığınacak kulübelerinin bulunmaması nedeniyle onlarca hayvan yağmur altında ve çamur içinde kaldı. Barınağa giden hayvanseverlerin tepkileri üzerine 2 gün su içinde yaşam mücadelesi veren hayvanlardan 20 tanesi Samsun Bafra ilçe belediyesi tarafından alındı. AKP’li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’de konuyla ilgili dün gece sosyal medyadan açıklama yaptı.

SORUMLULAR BULUNUP SORUŞTURMA AÇILACAK

Başkan Güler, kendine ait sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Sosyal medyada bugün yayınlanan görüntüler beni son derece üzmüştür. Yaşanan olayda hatası, kusuru ve ihmali olan tüm yetkililer hakkında soruşturma başlattım. Herkes gereken cezayı alacak. Bu iş bir şov meselesi değil, vicdan meselesidir. Kamuoyuna saygılarımla duyurulur” dedi.

İKİNCİ AÇIKLAMAYI YAPTI

Kısa süre sonra bir açıklama daha yapan Başkan Güler, “Barınakta ki eksiklikler giderilene kadar, tekrar hayvanlarımızın yuvalarına geri dönmesi kaydıyla, Ünye Hayvan Barınağındaki dostlarımızı ilimizdeki ve çevre illerdeki barınaklara tahliye ettik ve etmeye devam ediyoruz. Yapılan ve yapılacak olan çalışmaları yakinen takip ediyorum. İyi geceler” diye yazdı.

HAYVANSEVERLER BRANDA İLE KAPATTI

Başkan Güler'in, sosyal medyadan açıklama yaptığı saatlerde belediye ekipleri barınağın zeminine çakıl döktü. Barınağa gelen hayvanseverler, köpeklerin yağmurdan korunması içinde barınağın bir kısmının üstünü brandayla kapatarak, köpeklere yiyecek verdi. Hayvanların 20 tanesinin Bafra Belediyesi gönderdiği araçla aldırdı. Geri kalan hayvanların ise bugün başka barınaklara gönderileceği belirtildi.