Ordu’da dalgaların boyu 3 metreyi aştı

Karadeniz’de şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu.
Dalgalar, Sahil Caddesi Balıkçı Barınağı mevkiinde kıyılara zarar verdi.
1 kilometrelik mesafede karayolu, dalgaların fırlattığı taşlarla kaplandı.
Dalgalar nedeniyle yoldan geçen araçların zarar görmemesi için polis önlem aldı. Belediye görevlilerince yollar temizlenmeye çalışıldı.
DALGALAR 3-4 METREYE YÜKSELDİ
Dalgadan dolayı yolda su birikintisi meydana gelirken, kayalara çarparak yola sıçrayan dalganın 3-4 metre yükseldiği görüldü.
Dalganın devam etmesi nedeniyle araç geçişleri kontrollü sağlandı. (İHA)