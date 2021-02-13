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Ordu’da dalgaların boyu 3 metreyi aştı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oluyor. 3 metreyi aşan dalgalar, kayalıkları aşıp karayoluna ulaştı.

Güncellenme: 10:00, 13/02/2021
Haberler Yaşam

Karadeniz’de şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu.

Dalgalar, Sahil Caddesi Balıkçı Barınağı mevkiinde kıyılara zarar verdi.

1 kilometrelik mesafede karayolu, dalgaların fırlattığı taşlarla kaplandı.

Dalgalar nedeniyle yoldan geçen araçların zarar görmemesi için polis önlem aldı. Belediye görevlilerince yollar temizlenmeye çalışıldı.

DALGALAR 3-4 METREYE YÜKSELDİ

Dalgadan dolayı yolda su birikintisi meydana gelirken, kayalara çarparak yola sıçrayan dalganın 3-4 metre yükseldiği görüldü.

Dalganın devam etmesi nedeniyle araç geçişleri kontrollü sağlandı. (İHA)

Ordu Polis
Yayınlanma Tarihi:09:45,