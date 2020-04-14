Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ordu’da evde kalanlara çiçek hediye edildi
Ordu’da evde kalanlara çiçek hediye edildi
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen engelli vatandaşların uzman psikologlar eşliğinde evlerine gidilerek onlara psikolojik anlamda destek olunuyor ve psikologlar tarafından engelli vatandaşlara saksıda çiçek hediye ediliyor
Yaşam 14 Nisan 2020 - 10:37

Ordu Büyükşehir Belediyesi bir yandan corona virüsü (Covid-19) virüsü ile mücadele ederken bir yandan da vatandaşların psikolojik anlamda rahatlamasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi virüsün insanlar üzerindeki psikolojik etkisini en aza indirmek için vatandaşlara psikososyal destek hizmeti sunarken, engelli vatandaşların evlerinde daha verimli vakit geçirebilmeleri için de fırsatlar sunuyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen engelli vatandaşların uzman psikologlar eşliğinde evlerine gidilerek onlara psikolojik anlamda destek olunuyor ve psikologlar tarafından engelli vatandaşlara saksıda çiçek hediye ediliyor. Böylelikle engelli vatandaşların bu süreçte dikkatlerinin başka bir noktaya odaklamasına yardımcı olunurken motivasyonlarını artırmaları da sağlanıyor.

Hizmetten faydalanan engelli vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ettiler. İHA

İLGİLİ HABERBelediyeden muhabbet kuşu istedi
Etiketler