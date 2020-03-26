Ordu’da ilk dezenfeksiyon tüneli

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nce yeni tip corona virüs salgınına karşı yerli ve milli imkanlarla ‘Aircor 52’ adını verilen dezenfeksiyon tüneli tasarlandı. Kent meydanına konulan 5 metre uzunluğunda bir kabinden oluşan tünel, otomatik sensörler aracılığı ile devreye giriyor. İçerisine giren kişileri algılayan tünel, özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharı salıyor. Buharla birlikte kişilerin kıyafetlerinin üzerindeki olası zararlı bakteriler temizleniyor. Sokağa çıkmak zorunda kalanlar, evlerine dönüşleri sırasında elbiseleri ile tünele girerek, dezenfekte oluyor. Belediye dezenfekte tünelinin marka tescili için başvuruda bulundu.



‘Marka tescili için başvuru yapıldı’

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler “Belediyemiz Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma geliştirdi. Tamamen kendi imkanlarımız ile ortaya çıkardığımız dezenfeksiyon tüneli, dışarı çıkma zorunluluğu bulunan vatandaşlarımızın kıyafetlerinin bakterilerden arındırılmasını sağlayacak. Tamamen sensörlü bir şekilde geliştirildi ve insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor. Marka tescilini almak için başvurumuzu da gerçekleştirdik” dedi.



‘İnsan sağlığını etkileyecek herhangi bir madde içermiyor’

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu ise, “Bu solüsyon insan sağlığını etkileyecek herhangi bir madde içermemektedir. Buradaki amaç hijyen ve dezenfeksiyonu sağlayabilmek yani kontamine bir alan oluşturmak. Sistemimiz 8 adet nozul ve özel hazırlanmış bir çözeltiyle çalışmaktadır. Tamamıyla sensörlü bir uygulama olup insanların kıyafetleri 360 derece dezenfekte edilmektedir” diye konuştu. – DHA