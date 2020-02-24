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Ordu’da Muzadere Kilisesi restore edildi
Ordu’da Muzadere Kilisesi restore edildi
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde 19'uncu yüzyılda inşa edilen Muzadere Kilisesi restore edildi. Karadeniz'de turistlerin doğa içerisinde ulaşım sağlaması hedeflenen Yeşil Yol Projesi'nin de güzergahında yer alan asırlık kilise, turizme kazandırıldı.
Yaşam 24 Şubat 2020 - 10:11

Mesudiye ilçesindeki Muzadere Yaylasında 19’uncu yüzyılda inşa edilen dikdörtgen planlı,tek nefli olan kilise geçen sürede tahrip oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarihi kilisenin restorasyonu için çalışma başlattı. Hazırlanan proje Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayının ardından kilise restore edildi. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca sürdürülen ve Karadeniz’de 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi güzergahında yer alan kilise turizme kazandırıldı.(DHA)