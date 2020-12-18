Organizatör Yüksel Balcı: Aşı, eğlence sektöründe normale dönüşü hızlandıracak

San Francisco gece hayatının tanınmış organizatörleri arasında yer alan, ‘Yuksel Presents’ şirketiyle Türkiye’de de çeşitli etkinlikler düzenleyen Yüksel Balcı, pandemi sürecinin ardından eğlence dünyasında yaşanacak değişimi anlattı: “Yeni dönemde de mesafeye dikkat edeceğiz, ateş ölçümleri yapıp dezenfektanlar ikram edeceğiz. Açık hava etkinlikleri uzun süre trend olacak. Ama aşının etkilerini görmeye başladıktan sonra özlediğimiz o eski günlere yeniden kavuşacağız.”

10 yıl önce ABD'ye yerleşen Yüksel Balcı, Kaliforniya'nın San Francisco şehrinde eğlence dünyasının önemli isimleri arasında yer alıyor. ‘Yuksel Presents' adlı şirketiyle konserler ve partiler organize eden Balcı, özellikle düzenlediği “White Party”, “Maskeli Balo”, “007 Casino Royal” gibi konsept eğlenceleriyle tanınıyor.

YENİ DÖNEMİ PLANLIYORUZ

Hem gece hayatında hem de sanat dünyasında geniş bir çevresi bulunan Yüksel Balcı, pandemi sürecinin başından bu yana çok sayıda organizasyona imza attı, şimdi ise yeni projeleri için yasakların kalkmasını bekliyor: “Yazın güzel organizasyonlarımız oldu. Pandemi koşullarında yaptığımız etkinliklerde kâr amacı gütmedik. Bu zor dönemde insanların pandemi psikolojisinden çıkıp eğlenmesini istedik sadece. Yakın zamanda da birkaç etkinlik planımız vardı ama vaka sayılarında artış yaşanınca Kaliforniya Valisi eğlencelere yasak getirdi. Şimdi yeni dönemde hayata geçireceğimiz etkinliklerin planını yapıyoruz.”

MESAFEYE UZUN SÜRE DİKKAT EDİLECEK



Yüksel Balcı'ya göre eğlence dünyası Covid-19 pandemisinin etkilerini uzun süre yaşayacak, ancak eninde sonunda her şey normale dönecek: “Geride bıraktığımız yaz aylarında eğlence sektörüne mecburi olarak ‘pandemi ayarı' geldi. Dünyanın her yerinde alternatif çözümler arayan organizatörler; online performansları, arabalı etkinlikleri, sosyal mesafeli açık hava partilerini denedi. Yasaklar kalktıktan sonra normal hayatımıza döndüğümüzde mesafeye yine uzun süre dikkat edeceğiz, özellikle kapalı mekanlardaki etkinliklerde kapılarda ateş ölçümleri yapıp misafirlerimize dezenfektanlar ikram etmeyi sürdüreceğiz. Açık hava etkinlikleri de uzun süre trend olacak. Ama aşının etkilerini görmeye başladıktan sonra özlediğimiz o eski günlere yeniden kavuşacağız. Aşıyla birlikte normale dönüş çok daha hızlı olacak. Bu karanlık günlerin etkilerini ileride nostaljik sohbetlerde konuşacağız.”