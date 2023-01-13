Orhan Gencebay sevgisiyle evini adeta müzeye çevirdi

İstanbul'da yaşayan Engin Uysal, Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay'a ait yüzlerce eseri müzeye çevirdiği evinin salonunda sergiliyor.

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Samsunlu Engin Uysal’ın çocuk yaşta başlayan Orhan Gencebay sevgisi, 40 yıldır devam ediyor. 8 yaşında evinin çekmecesinde bulduğu ünlü sanatçının “Yarabbim” isimli kasetini dinlemesiyle başlayan bu sevgi, yıllar süren hayranlığa dönüştü.

Ünlü sanatçının plak, kaset, CD, afiş, fotoğraf ve gazete kupürlerine ait bulabildiği her şeyi biriktiren Uysal, bunlara adeta Orhan Gencebay müzesine dönüştürdüğü evinin salonunda büyük bir titizlikle bakıyor.

Engin Uysal, eserleri toplarken büyük emek verdiğini, maddi olarak zorlayıcı olduğunu ancak aldığı mutluluğun buna değdiğini söyledi.

“Bu Orhan Baba sevgisi, bunun bir tarifi yok”

Çevresindeki tanıdıkların ziyarete geldiğinde gördükleri manzara karşısında şaşırdıklarını dile getiren Engin Uysal, şöyle devam etti:

“Fotoğraflar ve videolar çekiyorlar. Eserlerimi isteyenler oluyor ama kimseyle paylaşmıyorum. Çünkü onlar benim canlarım, kimseye veremem. Bana çok teklif edenler de oldu, 40-50 bin liraya bunların hepsini almak isteyenler de oldu, ‘Veremem.’ dedim.

‘Maneviyatı çok büyük, isterseniz daha da büyük meblağlar verin ama veremem.’ dedim. Bu Orhan Baba sevgisi, bunun bir tarifi yok. Büyük bir aşk, büyük bir sevgi. Dinledikçe çok rahatlıyorum, beni mutlu ediyor. Fırsat buldukça dinliyorum. Neden biriktirdim? Bunun bir tarifi yok, Orhan Baba sevgisi, yani anlatılmaz bir duygu. Hemşehrim, o da Samsunlu ben de” dedi.

Ünlü sanatçıyla bir düğünde tanıştı

Hayranı olduğu Orhan Gencebay ile 1994 yılında bir düğünde tanıştığını belirten Uysal, daha sonra da defalarca usta sanatçıyı ziyarete gidip çektirdiği hatıra fotoğraflarını evinin duvarına astığını söyledi.

Eşi ve üç çocuğunun da Orhan Gencebay’ı çok sevdiğini dile getiren Uysal, şunları aktardı:

“Evi müzeye çevirdim, Orhan Baba hayranı olmaktan çok da mutluyum. Benim mutluluk kaynağım. Sıkıntılarım olduğunda onunla teselli buluyorum. Bu eserleri de kısmet olursa çocuklarıma bırakacağım. Çocuklarımda da bu sevgi var. Bir oğlum var, o aşırı Orhan Gencebay hayranı. Eşim de bu durumu çok iyi karşılıyor. Bu konuda büyük desteği var. Zaten buranın dizaynını eşim yapar.”

Usta sanatçının yakın zamanda yeni bir albümü çıkacağını bildiren Engin Uysal, yeni eseri almak için de sabırsızlıkla beklediğini sözlerine ekledi.

(AA)

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