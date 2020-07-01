Orhan Kural’a CİMER’den güzel haber

İsmail YK'nın “Yaktırdın Bir Sigara” isimli şarkısını CİMER'e şikayet ederek klibin yasaklanmasını isteyen Prof. Dr. Orhan Kural'a güzel haber. Piyasa Düzenleme ve Kontrol Daire Başkanlığı klip hakkında idari soruşturma başlatıldığını, ayrıca klipte alkol ve sigaranın buzlanmamış olması sebebiyle de ihbarın RTÜK'e gönderildiğini belirtti.

Sigaraya karşı yaptığı mücadele ile bilinen Prof Dr. Orhan Kural, İsmail YK olarak bilinen şarkıcı İsmail Yurtseven hakkında, “Yaktırdın Bir Sigara” isimli şarkısında gençleri alkole ve sigaraya özendirdiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Kural aynı zamanda CİMER’e de şikayette bulunarak klibin yasaklanmasını istemişti.

Kural’ın CİMER’e yaptığı başvuru Piyasa Düzenleme ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından cevaplandı. Verilen cevabi yazıda klibin incelendiği klipte tütün ve alkol tüketildiği ve herhangi bir buzlama yapılmadığı anlatıldı. Tütün ve alkolün reklamının yapılmasının yasak olduğu belirtilen yazıda, “Bu itibarla CİMER aracılığıyla şikayet ettiğiniz klip ile ilgili olarak mevzuat hükümleri çerçevesinde görev ve yetki alanlarına giren hususlarla ilgili değerlendirme yapılması için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na yazımız gönderilmiştir. Klibe internet üzerinden erişimin de mümkün olması nedeniyle konuyla ilgili Başkanlığımızca da ayrıca idari işlem süreci başlatılmıştır” denildi.