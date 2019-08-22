Orkide bakımı nasıl yapılır? Sulama, saksı değişimi…

Orkide hassas bir bitki olmasının yanı sıra güzelliği ile pek çok kişinin evini süslüyor. Orkide bakımı diğer bitkilere göre zor olsa da bakımı ile ilgili bilgi sahibi olduktan sonra evinizde veya ofisinizde rahatlıkla besleyebilirsiniz. Orkide bakımı nasıl yapılır? diye merak ediyorsanız haberimizden sulama, saksı değişimi gibi tüm işlemlerin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz...

Pek çok çeşidi olan orkideler renk renk ve harika çiçekleriyle herkesin gözdesi bir bitkidir. Orkide seçiminde dikkatli olmak gerekir. Eviniz için bir orkide aldığınızda büyük ve tomurcukları bol olan orkideler evinize uyum sağlayabilir. Kökleri ve yaprakları orkidenin sağlık durumunu belirler. Sararmış ve koyu renkli köklere sahip orkideler hastalıklı olabilir. Orkideleri direk güneş ışığına tutmamak gerekir. Perde arkasında veya güneş alan bir alanda yetiştirilmelidir. Güneşe aşırı temas ettiğinde yapraklarında sararmalar meydana gelebilir. Orkide saksısı çiçeğinizin sağlıklı bir şekilde yetişmesi için en önemli püf noktalardandır. Orkide saksı mutlaka şeffaf ve drenaj deliklerine sahip olmalıdır. Şeffaf ve delikli bir saksı orkide köklerinin doğrudan güneş almasını sağlar. Drenaj delikleri ise suyu çok fazla sevmeyen orkidelerin fazla suyu atmasını sağlar. Yanlış saksı kullanımı orkidenin köklerinin çürümesini ve yapraklarının sararmasına neden olur. Çiçeğiniz öldüğü takdirde orkidenizi tekrar büyütmeniz mümkün olmayacaktır. Orkidenin toprağı diğer bitki topraklarından farklıdır ve ağaç kabuklarına benzemektedir. Orkide toprağını özel olarak satın almanız gerekmektedir. Peki orkide hangi aralıklarla sulanmalı, orkidenin saksı ve toprak değişimi ne zaman yapılır?

ORKİDE HANGİ ARALIKLARLA SULANMALIDIR?

Orkideler aşırı sudan hoşlanmadıklarından dolayı bezen köklerinin kuru kalması gerekir. Yaz ve kış aylarında sıcaklık değişimden dolayı yaz aylarında dört günde bir kış aylarında ise yedi günde bir sulayabilirsiniz. Eğer orkide toprağının çok kuruduğunu gözlemliyorsanız sulama süresini ona göre ayarlayabilirsiniz. Sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri de buzdur. Bir küp buzu saksınızın bir köşesine koyarak çiçeğinizin köklerinin nemli kalmasını sağlayabilirsiniz. Çiçeğinizi sularken direk üzerine su dökmek yerine daldırma işlemi ile köklerinin sulanmasını sağlayabilirsiniz. Saksınızı su dolu bir kaba daldırıp çıkardıktan sonra fazla suyunun deliklerinden atılmasını sağlamalısınız.

ORKİDELERİN SAKSI DEĞİŞİMİ NE ZAMAN YAPILIR?

Eğer orkidenizin kökleri çürümüş veya yanlış gübreleme yaptıysanız o halde saksı değişimi yapmalısınız. Orkidenizin çiçekleri döküldükten sonra saksı değişimi yapmalısınız. Saksı değişiminden 2-3 gün önce çiçeğinizi sulayarak orkidenin saksısından kolaylıkla çıkmasını sağlayabilirsiniz. Orkideyi saksısından çıkarıp köklerinde çürüme ve kuruma var ise öncelikle bu sorunları keserek ortadan kaldırmalısınız. Daha sonra orkidenizi şeffaf bir saksıya yerleştirip yanlarından toprak ilave ederek orkidenizi yeni saksıyla tanıştırabilirsiniz. Sulama işlemi de bittikten sonra artık orkidenizi evinizin güneş ışığı alan bir köşeye yerleştirmelisiniz.