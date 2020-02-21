Orman Kampı’na yapılan fahiş zam büyük tepki çekti

Muğla'nın Ula ilçesinin “Sakin kent” ünvanlı turistik Akyaka Mahallesindeki Orman Kampı'nda çadır yeri ve taş bina kiralarına yapılan zam tatilcileri isyan ettirdi. Geçen yıl 15 Nisan - 15 Ekim tarihleri arasında 45 lira olan üç kişilik küçük çadır yeri 70 TL'ye çıkarıldı. Taş evlerin günlük kirası ise 350 liradan 540 ve 648 TL'ye yükseltildi.

Muğla’nın Ula ilçesinin “Sakin kent” ünvanlı turistik Akyaka Mahallesi’nde, Muğla Çevre Vakfı tarafından işletilen Orman Kampı’nda çadır yeri ve taş binaların günlük kiralarına yapılan fahiş zam tatilcileri isyan ettirdi.

Geçen yıl 15 Nisan – 15 Ekim tarihleri arasında 45 lira olan üç kişilik küçük çadır yeri 70 TL’ye, taş evler ise günlük 350 liradan 540 ve 648 TL oldu. Orman Genel Müdürlüğü’nün işlettiği kamp yerlerinin sezon tarifesini henüz açıklanmadı.

DOĞASEVERLER ZAM ORANINA TEPKİLİ

300 çadır ve 70 karavan kapasiteli, Muğla’ya Hizmet Vakfı’na Orman Bakanlığı’ndan uzun süreli kiralanan, çam ağaçlarıyla kaplı Akyaka Orman Kampı doğa ve deniz ile iç içe yaşayanların vazgeçilmez uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Akyaka Orman Kampı Sitesinde 2020 yılının çadır, karavan ve taş ev kiralarına getirilen zamların açıklanmasıyla birlikte tatilcilerin de isyanı başladı. 2018 yılında 35, geçen yıl 45 lira olan üç kişilik küçük çadır yeri kirası iki yılda yüzde 100 zamlanarak 70 liraya çıkartıldı. Bu sene yapılan zam miktarının yüzde 55,6 olması tatilcileri çileden çıkarttı.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMPLARINA HENÜZ ZAM YOK

Öte yandan işletme hakkını Orman Genel Müdürlüğü’nden kira yoluyla alan MUÇEV Akyaka Orman Kampı için bu sene uygulanmak üzere yüzde 55,6 zam yaparken Orman Genel Müdürlüğü şu ana kadar hiçbir kamp ve mesire yerinin kamp ücret tarifesini açıklamadı.

TATİLCİLER SOSYAL MEDYADA TEPKİLİ

Akyaka Orman Kampı konaklama için getirdiği aşırı zam karşısında tesislerde sürekli kamp yapan Gökova tutkunları sosyal medyada seslerini yükseltmeye başladı. Çok sayıda doğasever zammı protesto etmek için sosyal medya grubu oluşturdu.

​2020 YILI FİYATLARINDAN BAZILARI

Taş ev ön sıra: 15 Ocak-15 Nisan/15 Ekim-15 Ocak: 600 +KDV, 5 Nisan -15 Ekim: 800+KDV

Taş ev arka sıra: 15 Ocak-15 Nisan/15 Ekim-15 Ocak: 500+KDV, 5 Nisan -15 Ekim:700* KDV

Küçük Çadır (3 Kişilik): 15 Ocak-15 Nisan/15 Ekim-15 Ocak: 50 TL. 5 Nisan -15 Ekim: 70 TL

Büyük Çadır (+4 Kişilik): 15 Ocak-15 Nisan/15 Ekim-15 Ocak: 70 TL. 5 Nisan -15 Ekim: 110 TL

Karavan: 15 Ocak-15 Nisan/15 Ekim-15 Ocak: 80 TL. 5 Nisan -15 Ekim: 130 TL

Sezonluk rakamlar ise şöyle:

​Sezonluk Engelli Çadırı: 8 bin TL, ​Sezonluk Engelli Karavan veya Çadır: 10 bin TL, Sezonluk Karavan: 12 Bin TL. Ücretlere ayrıca elektrik ücreti de ekleniyor.