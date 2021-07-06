Orman kurmak için tavuklarını satışa çıkardı: Çocuğum olmuyor, dünyaya ağaç bırakmak istedim

Gaziantep’te eşi Özgür Gedik ile çiftçilik yapan Meliha Gedik, çocuğu olmadığı için kuracağı ormanda ağaç yetiştirmek istedi. Orman Bölge Müdürlüğü ile iletişim kuran Gedik, hatıra ormanı kurabileceğini öğrendi. Hatıra ormanı kurabilmesi için gerekli tahsis ücretinin 20 bin lira olduğu söylenen Gedik, bunun üzerine beslediği 110 tavuğu satma kararı aldı.

Elleriyle beslediği tavukları satarak sağlayacağı gelir ile hatıra ormanı oluşturma hayali kuran Meliha Gedik, “Geçimimizi köyde çiftçilik ve hayvancılık işleriyle uğraşarak sağlıyoruz. Tavuklarımız var ve şimdi tavukları hatıra ormanı yapmak için satmak istiyoruz. Ağacın suyu getireceğine inanıyorum. En büyük hayalim bu. Çocuklara ve gençlere bu durumun örnek olmasını istiyorum. Ağaçları korumamız yetmiyor. Nasıl ki yeni çocuklar doğuyor yetişiyorsa yeni ağaçların da dikilmesi gerekiyor. Daha çok orman olması çocukların mutlu olması anlamına gelir” dedi.

“DÜNYAYA MİRAS BIRAKMALIYIM”

Sağlık problemleri nedeniyle çocuk sahibi olamadığını belirten Gedik, “Çok geç evlendiğim ve sağlık problemleri yaşadığım için çocuğum olmuyor. O nedenle ‘dünyaya ne bırakabilirim’ diye düşündüm ve ağaç bırakmak istedim. Aylardır sabah 5’te uyanıp akşama kadar tavukların arasında kalıyordum. Bu canlılara bu kadar emek verdikten sonra başka bir şeye daha vesile olmasını istedim. Bunun sonucunda ‘ağaç diktirmeliyim, hatıra ormanı yaptırmalıyım, dünyaya miras bırakmalıyım’ diye düşündüm. Mal varlığım yok diye hayata küsmedim ve orman dikmek için tek varlığım olan tavukları satışa çıkardım” diye konuştu.

“HERKES KENDİ İMKANLARIYLA AĞAÇ DİKMELİ”

Susuzluğa çözüm olması için herkesin kendi imkanlarıyla ağaç dikmesi gerektiğini vurgulayan Meliha Gedik, şunları söyledi:

“Herkes kendi imkanlarıyla ağaç dikmeli. Yapamayanlar ise ormanda çalışabilecek gücü varsa orada çalışıp, yardım etmeli. Mesela benim fiziksel gücüm yok ama gençler Orman İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak, ‘Biz sahada ve orman yapımında ağaçlandırma çalışmalarına katılmak istiyoruz’ diyebilir. Ben de elimde bulunan tavuklarımla Orman İşletme Müdürlüğü’ne başvurdum. Bana hatıra ormanı yapmam konusunda destek verdiler. 20 hektar alanın 20 bin TL olduğunu söylediler. Herkes yaptıramayabilir ama herkes kendi gücünce tuğlaya bir taş koyabilir. Ben tavuklarımı satarak yaptıracağım. Bir hayırseverin tavuklarımı satın alıp hatıra ormanı dikmeme katkı sağlamasını istiyorum.” (DHA)