Orman yangınları yaban hayatını da tüketti

Türkiye'de son aylarda meydana gelen orman yangınlarından dolayı hayvanların yaşam alanları kül oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, 13 avlakta kara avcılığını yasakladı.

Yaşar ANTER

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Marmaris'te başlayan orman yangınından sonra, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer ve Fethiye'de alevlere teslim oldu.Yaban hayvanlarının yaşam alanı olan ormanlar küle döndü. Tarım ve Orman Bakanlığı, av ve yaban hayatının korunması amacıyla 2021-2022 av döneminde avlakları ava kapattı. Milas, Bodrum ve Köyceğiz'de toplam 4 avlakta kara avcılığı yasaklandı.

5 ilde 13 avlakta 420 bin 303 hektarlık alanda yaban hayatının zarar gördüğü açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla’nın Marmaris İlçesi’ndeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli, “Av ve yaban hayatının korunması maksadıyla orman yangınlarından yaban hayvanları ve yaşam alanları zarar gören Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Burdur illerinde ekli listede yer alan 13 avlakta 2021-2022 av döneminde kara avcılığı yasaklanmıştır” açıklamasını yaptı.

AVLAKLAR YAŞAMA KAVUŞSUN

Bodrum Avcılar ve Atıcılık Spor Kulübü Genel Sekreteri Ethem Yavaş “Bakanlığın aldığı karar yaban hayatının kendine gelmesi açısından çok önemli. Kulüp ve avcılar olarak yanan ormanlık alanlarımız ve avlakların yeniden yaşama kavuşturulması için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.