‘Ormanın hayaleti’ Tunceli’de görüntülendi

Gece avlanıp gündüz uyuduğu için 'Ormanın hayaleti' olarak bilinen nesli tükenme tehdidi altındaki vaşak Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda görüntülendi.

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Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Munzur Vadisi Milli Parkı’nda görüldü.

Genelde gece avlandığı için bölge halkının ‘Ormanın hayaleti’ adını verdiği vaşak, arkadaşlarıyla vadiyi gezmeye gelen Sefkan Salan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre Salan’ı izleyen vaşak, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Salan, “Yaz dönemlerinde Munzur Vadisi Milli Parkı, çok fazla insan baskısına maruz kalıyor ve yaban hayatı bundan da fazlasıyla etkileniyor. Zaman zaman da vaşak, kaçak avcıların hedefinde oluyor. Bundan dolayı bu canlıların hak ettiği şekilde korunması gerektiğini düşünüyorum” dedi. (DHA)