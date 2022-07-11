Ormanlara giriş yasaklanınca Milli Park doldu taştı
Aydın Valiliği'nin aldığı kararla ormanlara girmek, piknik yapmak, çadır kurmak yasaklanınca Kuşadası’ndaki Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı tatilcilerin akınına uğradı.
Aydın Valiliği yangınları önleyici tedbirler çerçevesinde il genelinde belirlenen ormanlık alanlara izinsiz girişlerin 31 Ekim 2022 tarihine kadar yasaklandığını, kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanacağını duyurmuştu.
Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı yasak dışında bırakıldı. Tatil için Kuşadası'nda bulunan binlerce kişi araçlarıyla sabahın erken saatlerinden itibaren doğa harikası Milli Park girişinde kuyruklar oluşturdu.
ARAÇ GİRİŞLERİNE KAPATILDI
Kilometrelerce uzayan kuyruktaki araçların kontrollü bir şekilde alındığı Milli Parka, saat 14.00'dan sonra araç girişlerinin durdurulduğu duyuruldu.
Milli Park Müdürlüğü’nün sosyal medya hesapları ve yol kenarlarına konulan uyarı levhalarıyla giriş kısıtlaması şu ifadelerle duyuruldu: Milli Parkımız aşırı yoğunluk sebebiyle, bugün saat 14.00 itibari ile araç girişine kapatılacaktır. Sadece toplu taşıma araçları, engelli vatandaşlarımız, şehit yakını ve gazilerimiz giriş yapabilecektir. Ziyaretçilerimizin toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önemle bildiririz!