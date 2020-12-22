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Ormanlık alanda 20’den fazla köpek ölüsü bulundu
Ormanlık alanda 20’den fazla köpek ölüsü bulundu
Bursa'da ormanlık alanda zehirlendikleri iddia edilen 20’den fazla köpek ölüsü bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yaşam 22 Aralık 2020 - 13:57

Bursa’nın Alpagut Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yaşayan hayvanları beslemeye gidenler, 20’den fazla köpek ölüsüyle karşılaştı. Hayvanseverler, durumu jandarmaya bildirdi. Köpeklerin zehirlendikten sonra toplu olarak bölgeye atıldığı öne sürüldü.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili soruşturma başlatmasının ardından Doğa Koruma Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü ve Mustafakemalpaşa Belediyesi yetkilileri de bölgede incelemelerde bulundu.

ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkiler, ölüm nedenlerini belirlemek için köpeklerden aldıkları örnekleri laboratuvara gönderdi. Jandarma ekipleri ise köpeklerin kim ya da kimler tarafından bölgeye atıldığını belirlemek üzere soruşturmayı genişletti. (DHA)

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Son güncelleme: 14:00 - 22.12.2020
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