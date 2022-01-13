Örnek gösterilen çift boşanıyor: Jason Momoa ve Lisa Bonet ayrılığı duyurdu

Hollywood'un örnek çifti olarak gösterilen Jason Momoa ve Lisa Bennett, 16 yıllık birlikteliklerini ve 5 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Hollywood’un örnek gösterilen çiftleri arasında olan Jason Momoa ve Lisa Bonet ayrılık kararı aldı… 16 yıldır birlikte olan ve yaklaşık 5 yıldır da evlilik içerisinde olan Momoa ve Bonet, birbirlerine olan sevginin devam ettiğini fakat tarafların birbirlerini özgür bırakmak için bu kararı aldıklarını duyurdu.

Ortak bir basın açıklaması yapan Momoa (42) ve Bonet (54) Lola ve Nakoa-Wolf isimli iki çocuk sahibi. Bonet’in ayrıca eski eşi, ünlü müzisyen Lenny Kravitz’ten bir kızı vari Zoe Kravitz.

Momoa ve Bonet ilişkilerine 2005 yılında başlamış ve 2017 yılında evlenme kararı almıştı.

Game of Thrones dizisiyle şöhrete kavuşan Momoa ile Cosby Show ile ünlenen Bonet, “Bu dönüşüm zamanlarında baskıyı hissettik. Ailemizde de bir devrim yaşanıyor. Yaşanan sismik değişikliği hissediyoruz ve büyüyoruz. Bu sebeple evliliğimizi sonlandırıyoruz” ifadesini kullandı.

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