Oruç tutarken hangi gıdalardan uzak durulmalı

Ramazan ayını sağlıklı geçirmek için kalorisi bol fakat besin değeri düşük, glisemik indeksi ve glisemik yükü yüksek, kolay acıktıran, içinde bol miktarda katkı maddesi bulunan işlenmiş, ambalajlı ve hazır gıdalardan uzak durun…

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İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman ERK

Sağlığınız için yememelisiniz

Sağlığınız için uzak durmanız gereken besinler şu şekilde sıralanabilir:

– Rafine şekerler (toz şeker, kesme şeker, bal, pekmez, reçel, marmelat, çikolata)

– Rafine tahıllar (beyaz ekmek, beyaz pirinç, makarna)

– Beyaz undan yapılan pastane ürünleri (çörek, börek, simit, pasta, pizza, kek, kurabiye, bisküvi)

– Meyve suları, kolalar, gazlı içecekler, enerji içecekleri, sütlü çikolata

– Tatlılar (sütlü tatlılar ve baklavalar, çok az miktarda ve tarçın ile tüketilebilir)

– İşlenmiş et ürünleri (salam, sosis, sucuk, kurutulmuş et). Bol miktarda tuz, katkı maddesi, nitrit, nitrat ve koruyucular içerirler, sağlıksızdırlar ve çabuk susatırlar.

– Bol miktarda katkı maddesi, koruyucu ve tuz içeren hazır çorba ve hazır yoğurt

– Fazla tuz içeren salamura zeytin, turşular, konserve gıdalar, işlenmiş hazır gıdalar

– Çay, kahve, maden suyu tüketimi sınırlandırılmalıdır. Bu içecekler vücuda bol su kaybettirirler ve su ihtiyacı artar. İftar sonrası sınırlı miktarda şekersiz çay ve kahve tüketilebilir.

Kalp krizi tehlikesine dikkat!

İftarda çok hızlı, fazla miktarda ve çok değişik yiyecek ve içecek tüketmek sağlığa zararlıdır. Yavaş yavaş, uzun süreye yayılan bir yemek süreci uygundur. İftarda fazla yağlı, kızartma yemek ve sigara içmek son derece tehlikelidir. Ramazan ayında ortaya çıkan kalp krizlerinin en önemli sebebi budur. İftar su ve hurma ile açılmalı; daha sonra ev yapımı çorba, yeşillikler ve çiğ sebzelerin yer aldığı salatalar, sebzeler ve bakliyat türü yiyecekler ön planda olmalıdır. 1-2 dilim tam tahıllı ekmek, sebze yemeği, kuru baklagiller ve kısık ateşte uzun süre kaynatılmış et yemekleri iftar için uygun besinlerdir.

Meyveyi iki saat sonra tüketin

İftar ve sahurda bir avuç kuruyemiş (ceviz, fındık, fıstık, badem) son derece sağlıklıdır. Sütlü tatlılar tercih edilmelidir. İftarın favori besinleri mercimek, nohut, kuru fasulye, brokoli, karnabahar, semizotu, maydanoz, Brüksel lahanası, roka, ıspanak, enginar, pırasa, erik gibi bitkisel besinlerdir. İftarda meyve yemekten iki saat sonra tüketilmelidir. Tatlı meyvelerin fazla yenmesi sakıncalıdır. Çay ve kahve de iftardan en az 1-2 saat sonra tüketilmelidir.