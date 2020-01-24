Örümcek Ormanları’na yoğun ilgi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, köknar ile ladin ağaçlarını bünyesinde barındıran, benzersiz doğal ve kültürel özellikleri ile doğal ağaç müzesini andıran 2 bin 630 dekarlık, Tabiat Koruma Alanı olarak da tescilli Örümcek Ormanları, yerli- yabancı turistlerin, ilgi odağı oluyor.

2 bin 630 dekar alanda bulunan Örümcek Ormanları; sık dokusu, benzersiz doğal ve kültürel özellikleri ile doğal ağaç müzesini andırıyor. Özellikle sonbaharda ağaçların ve çeşitli bitkilerin rengarenk görüntüsü ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Avrupa, Kafkaslar ve ülkemizde bulunan en yüksek ve çaplı köknar ile ladin ağaçlarını da bünyesinde barındıran, 30 yıl önce Tabiat Koruma Alanı olarak tescillenen bölge, tabiat anıtları, benzersiz ve olağanüstü doğal ve kültürel özellikleri ile yerli ve yabancı turistleri de etkiliyor. Doğal güzellikleriyle kendisine hayran bırakan örümcek ormanlarına, sosyal medya paylaşımlarının ardından ilgi ise her geçen yıl artıyor. Örümcek ormanlarını, geçen yıl yaklaşık 50 bin doğa tutkunu, ziyaret etti. (DHA)