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Oscarlı yıldız paylaştı, Fatma Şahin davet etti
Oscarlı yıldız paylaştı, Fatma Şahin davet etti
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oscar'lı yıldız Charlize Theron'u Gaziantep'e davet etti.
Yaşam 14 Temmuz 2020 - 11:27

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, baklava paylaşımı yapan Oscarlı yıldız Charlize Theron'u Gaziantep’e davet etti.

Oscarlı yıldız Charlize Theron, yeni filminin bir sahnesinde büyük bir iştahla yediği baklava için Twitter hesabından, “En iyilerinin Gaziantep’te olduğunu duydum” paylaşımında bulunmuştu.

Theron’a cevap yazan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Twitter hesabından, “Öyle bir kez tatmakla olmaz, sizi en iyi baklava için Gaziantep’e davet ediyoruz” paylaşımında bulunarak yıldız oyuncuyu kente davet etti. (İHA)

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Son güncelleme: 11:29 - 14.07.2020
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