Osmangazi Köprüsü’nde kaybolan köpeğini arıyor

Yalova’da Osmangazi Köprüsü’nde bayramda meydana gelen kazada otomobilde bulunan iki köpekten biri olan “Hera” kazanın etkisi ile tasmasından kurtulup kayıplara karıştı. Hera’nın sahibi Emrah Karataş ise köpeği bulanlara ödül vereceğini belirtti.

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Hayvan hakları savunucusu aktivistlerin kurduğu ajanimo.com’un haberine göre Emrah Karataş, “Hera'yı sahiplendiğimde arka ayaklarında kırıklar vardı. Bundan dolayı sürekli ilaç kullanması gerekiyor. Bulana ödül vereceğim” dedi.

Bayramın üçüncü günü, Osmangazi Köprüsü İstanbul istikametine doğru otomobiliyle ilerleyen Emrah Karataş, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan eşi, çocuğu ve eşinin kız kardeşi sağ salim çıkmayı başardı. Fakat otomobilde bulunan iki adet Chow Chow cinsi köpekten biri olan Hera kazanın etkisiyle tasmasından sıyrılıp kaçtı. Peşlerinden koşsa da yetişemeyen Karataş son olarak köpeklerinin fotoğrafları basılı olan ilanları her yere asmaya başladı.

Ajanimo'nun ulaştığı Emrah Karataş, “17.06.2018 pazar günü saat 11:00’de bayram dönüşünde Osmangazi Köprüsü üzerinde trafik kazası geçirdik, olayın şokuyla köpeğimiz köprüden araçların arasına doğru koşmaya başladı. Peşinden koştum, yakalayamadım. En son görüldüğü yer Osmangazi Köprüsü Hersek gişeleri, Altınova Mahallesi ve Tersaneler bölgesi. Kazadan beri kayıp olan Hera, 2.5 yaşında kısır bir dişi. Tasma yok boynunda. Arka iki ayağı kırık diye sokağa terk edilmiş bir evlattı. Tedavileri halen devam ediyordu. Glucosamine adlı ilacı sürekli kullanması gerekiyor. Bakıma muhtaç bir can ve arkadaşı 3 yaşındaki erkek ChowChow Haydut’ta kalp hastası. Üzüntüden yemek yemiyor. 5 gündür perişan durumda” diye konuştu.

5 gündür aile olarak perişan olduklarını belirten Karataş, “Hera, ailemizin bir parçası gibiydi. Diğer köpeğimiz Haydut'ta Hera'nın kaybolmasından dolayı çok üzgün, 5 gündür yemek bile yemiyor” açıklamasını yaptı. Kazadan sonra hayvanseverlerin desteğiyle bölgede arama gerçekleştirdiklerini belirten Karataş, “Henüz maalesef bir sonuç alamadık. Cumartesi günü 40 kişilik bir hayvansever ekibi ile bölgede tekrar arama gerçekleştireceğiz. Köpeğimin bulunmasına yardımcı olanlara ödül vereceğim” dedi.

Para ödülünü, köpeğinin bulunmasına katkı sağlamak için koyduğunu belirten Karataş, “Yeter ki bulunsun, o parayla barınak ya da sokak hayvanlarına mama bağışlarım. Bulanlar ya da görenler beni 0532 622 68 92 telefondan arasın. Hera, arka ayaklarındaki kırıklar sebebi ile sürekli ilaç kullanması gereken bir köpek, tedavisi devam etmezse sakat kalabilir” diye konuştu.