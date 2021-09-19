Osmanlı batığı gün yüzü görecek

Muğla Datça açıklarında tespit edilen ve Osmanlı Dönemi’ne ait olduğu tahmin edilen 200 yıllık savaş gemisinde kazı ve kurtarma çalışmaları başladı. Eserler ortaya çıktı...

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Datça İlçesi'ne bağlı Kızlan Köyü açıklarında 2 yıl önce tespit edilen ve 18. yüzyıla ait olduğu belirlenen savaş gemisi batığında kazı ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kültür ve turizm bakanlığı, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün kazı başkanı Doç. Dr. Arkeolog Harun Özdaş öncülüğünde yürüttüğü kazı ve kurtarma çalışmalarının ilk bölümünde 24 metre uzunluğundaki savaş gemisinden ilk eserler gün ışığına çıkarıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş çıkarılan eserler arasında 18'inci yüzyıldan Osmanlı savaş gemisine ait olduğu düşünülen batıkta askeri mühimmat da bulunduğunu belirterek, “Batık geminin içinde, humbaralar (el bombası), tüfekler, kurşun mermiler, barutluklar, patlamış demir top gülleleri ve kılıca ulaşıldı. Ayrıca gemi personelinin kullandığı pipolar, kaseler, tabaklar, tahta ve metal kaşıklar ile geminin mutfağına ait bakır kaplar ve kazanlar, alet kutusu ile seramik testi, amfora ve küp tarzı seramikler tespit edildi. Batıkta ayrıca 4 adet kemik tarak, buhurdanlık ile çok sayıda Çin porselenleri yer almaktadır. Geminin milliyeti konusunda kesin bir bilgiye henüz ulaşılamamış olup bir mücadele sonrasında sürüklenerek karaya oturduğu ve battığı anlaşılmaktadır” dedi.

Önümüzdeki yıl itibarıyla ‘keşif rotası' genişliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kazı ve kurtarma çalışmalarını yerinde izledi.

Dalgıç kıyafeti giyerek batığa dalış yapan ve çalışmaları izleyen Ersoy, hem sahip olduğu envanter hem de bugüne kadar yapılmış çalışmalar açısından Türkiye'nin su altı arkeoloji kazılarında dünyada birinci sırada bulunduğunu belirterek “Bakanlık olarak bu kazıların sayılarının artmasını, aynı zamanda sürelerinin uzatılmasını istiyoruz. Bu bağlamda bir çalışma da yaptık. Önümüzdeki yıl itibarıyla su altı kazılarının en az 3-4 kat sürelerini uzatıp daha fazla noktada, daha fazla ekiple kazı yapılmasını sağlayacağız. Bunlar Türkiye'nin zenginlikleri. Su üstüne çıkarılıp tespit edilmeli. Turizm ve kültür açısından da önemli değerler” ifadelerini kullandı.

Gemi tüm Akdeniz'i dolaşmış

Doç. Dr. Harun Özdaş 18'inci yüzyıla ait bir Osmanlı dönemi batığı bulduklarını belirtip, “Geminin, Tunus, İskenderiye ve İstanbul'a uğradığını düşünüyoruz. Batıkta yer alan eserlerin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarımız sürüyor. Bilimsel ve teknik altyapısını üstlendiğimiz bu projeyi bakanımız Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret ederek bizlere çok büyük ayrıcalık gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteği ile Türkiye karasularında yürüttüğümüz projeler devam edecek” dedi.